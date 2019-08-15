У звезды «Игры престолов» отобрали восьмимесячную дочь



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До своей звездной роли проститутки Мареи в «Игре престолов» Джозефин оказывала эскорт-услуги

31-летняя Джозефин Гиллан сообщила поклонникам о том, что израильская служба опеки забрала ее дочь. Девочку «похитили» у матери посреди ночи.

Израильская актриса поделилась видео того, как ее восьмимесячную дочь Глорию забрала женщина из органов опеки. Сотруднице социальной службы помогали двое мужчин в полицейской форме. Гиллан рассказала, что не понимает причин такого поступка со стороны государства.

«Душераздирающе. Моего ребенка похитили посреди ночи органы опеки. И я не знаю, где она сейчас. Кем надо быть, чтобы разлучить мать с ее ребенком?» – эмоционально рассказала Джозефин.

Напомним, до своей звездной роли проститутки Мареи в «Игре престолов» Джозефин оказывала эскорт-услуги и снималась в фильмах для взрослых. Актриса много раз благодарила знаменитый сериал за то, как он изменил ее жизнь.