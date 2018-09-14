Участница проекта «Топ-модель по-украински» призналась, что подсела на наркотики из-за парня



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Аня Троян

Аня Троян рассказала, как курила «травку»

Участница нового сезона «Топ-модель по-украински» Аня Троян не похожа на остальных. Она ярко одевается, носит смешные очки и клеит на лоб блестки.

Аня всегда улыбается, но мало кто знает, что на самом деле творится в душе девушки. На кастинге она призналась, что всего несколько дней назад смыслом ее жизни были наркотики. Наркотики и парень, ради которого она готова была разрушить свою жизнь.

По словам девушки, примерно на 25-й день ежедневного употребления «травкуи», она поняла, что ей это стало очень нравится.

« До этого все делала назло, хотя мне уже было плохо физически. Думала: «Ты куришь эту дрянь – и я буду курить, ты не спишь четвертые сутки – и я спать не буду!» А потом… Потом что-то во мне сломалось. Отчетливо помню: мы ночью идем за этой дрянью, и вдруг во всем районе выключается свет. Я начала визжать, очень испугалась – под наркотиками всё воспринимается более глобально. Меня здорово перетрясло, и я поняла: всё, я уже по уши в болоте, и начинаю в нем тонуть, Но… менять ничего не решилась.», - призналась Аня.

Также девушка отметила, что причиной пагубной привычки стал ее парень.

«Думала: лучше так, Сеня со мной, а не гуляет с другими районными наркоманами. Глупо, правда! Я сейчас это понимаю. Но тогда просто старалась найти себе оправдание, найти оправдание всему, что происходит в моей жизни. Все думают, что наркоманам плохо, тяжело. Но нет! Когда есть деньги, крыша над головой, еда, тебе кажется, что все хорошо. Что ничего не поменялось. А ты тем временем медленно умираешь», - заявила участница нового сезона модного реалити.

Стоит отметить, что Ане все-таки удалось избавиться от наркотической зависимости. На кастинге шоу «Топ-модель по-украински» Аня пообещала измениться и ей это удалось - пагубная привычка осталась в прошлом, впрочем. как и парень.