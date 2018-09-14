Найдена девушка с самыми длинными ногам на планете



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Екатерина Лисина

Екатерина Лисина вошла в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых длинных ног в мире

Екатерина Лисина признана обладательницей самых длинных ног на планете: россиянку официально включили в Книгу рекордов Гиннесса-2018. Рост 29-летней Кати – 205,74 сантиметра, длина ног – 133 сантиметра.

Уроженка Пензы в январе этого года подала сразу две заявки в Книгу Гиннесса – она претендовала еще и на звание самой рослой модели планеты. Екатерина уже носит титул самой высокой женщины России – так почему было не побороться за мировое первенство? В итоге Лисина победила в обеих категорях. В Книгу Гиннеса она попала как «Самая высокая модель в мире» и «Обладательница самых длинных ног в мире».

До недавнего времени рост помогал Екатерине выигрывать спортивные медали: Лисина с детства занималась баскетболом. Играла в подмосковном «Спартаке» и курском «Динамо», выступала в составе сборной России. Вместе с нашей сборной стала бронзовым призером Олимпиады-2008 в Пекине, серебряным призером Чемпионата мира-2006 в Бразилии и чемпионом Европы-2007. Но в 2014 году Катя оставила большой спорт, променяв его на модельный бизнес и семейную жизнь (в 2011 году спортсменка родила сына).

По словам Екатерины, высокий рост она унаследовала от родителей: у отца – 198 сантимтеров, у мамы – 188. Но Катя переросла их и перешагнула отметку в два метра. Когда она идет по улице на каблуках, прохожие оглядываются ей вслед.

В Лондоне Лисиной вручили сертификат о том, что она отныне – официально признанная мисс «Самые длинные ноги мира». И пригласили сразу в несколько британских ток-шоу. Правда, чтобы общаться с россиянкой, некоторым приходилось тянуться к ней вверх на носочках.

А ведущие популярного утреннего шоу «This Morning» решили проблему просто: притащили стремянки и сравнялись с Катей по росту.

Джерело: segodnya.ua