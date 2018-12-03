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    Жизнь

    Участницу проекта «Пацанки» позвали замуж прямо на съемочной площадке (Фото)

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    Счастливая Яна Ковальская и ее возлюбленный - Участницу проекта «Пацанки» позвали замуж прямо на съемочной площадке (Фото)
    Счастливая Яна Ковальская и ее возлюбленный

    Яна Ковальская даже не подозревала, что окажется в центре внимания шоу «Кто против блондинок?»

    Участница проекта «Пацанки» Яна Ковальская была одной из 50-ти участниц шоу «Кто против блондинок?» и волновалась только за то, как несколько часов выстоять на каблуках, и правильно ли она ответила на вопросы. Но где-то на середине съемки в студии появился бойфренд Яны Максим, и пацанка занервничала еще больше.

    «Хочу, чтобы ты знала, что дни без тебя – худшие в моей жизни, – начал говорить парень. – За твою ласку, нежность, внимание и искреннюю любовь хочу ответить тем же. Зайчик, я тебя очень люблю и мечтаю прожить с тобой всю жизнь».

    После этих слов Максим встал на одно колено и вручил Яне букет роз и кольцо. Все вокруг плакали, включая ведущую Нового канала Лесю Никитюк.

    «Все, я веду свадьбы, а О.Torvald играет, – пошутила она. – Не думала, что так быстро у меня заберут блондинку. Она не то что в следующий тур перешла, она перешла сразу в 23-й тур семейной жизни».

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    Участницу проекта «Пацанки» позвали замуж прямо на съемочной площадке (Фото)
    Участницу проекта «Пацанки» позвали замуж прямо на съемочной площадке (Фото)
    Участницу проекта «Пацанки» позвали замуж прямо на съемочной площадке (Фото)
    Участницу проекта «Пацанки» позвали замуж прямо на съемочной площадке (Фото)
    Участницу проекта «Пацанки» позвали замуж прямо на съемочной площадке (Фото)
    Фото: пресс-служба Нового канала

    Разумеется, не сдерживала эмоций и сама Яна. Максим забрал ее прямо со студии шоу и на руках понес праздновать помолвку.

    «Меня переполняли эмоции от того, настолько это неожиданно, – призналась после такого сюрприза пацанка. – Максим сделал мне предложение перед всей Украиной. Он просто молодец. Не зря я так сильно его люблю».

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