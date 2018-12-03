Участницу проекта «Пацанки» позвали замуж прямо на съемочной площадке (Фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Счастливая Яна Ковальская и ее возлюбленный

Яна Ковальская даже не подозревала, что окажется в центре внимания шоу «Кто против блондинок?»

Участница проекта «Пацанки» Яна Ковальская была одной из 50-ти участниц шоу «Кто против блондинок?» и волновалась только за то, как несколько часов выстоять на каблуках, и правильно ли она ответила на вопросы. Но где-то на середине съемки в студии появился бойфренд Яны Максим, и пацанка занервничала еще больше.

«Хочу, чтобы ты знала, что дни без тебя – худшие в моей жизни, – начал говорить парень. – За твою ласку, нежность, внимание и искреннюю любовь хочу ответить тем же. Зайчик, я тебя очень люблю и мечтаю прожить с тобой всю жизнь».

После этих слов Максим встал на одно колено и вручил Яне букет роз и кольцо. Все вокруг плакали, включая ведущую Нового канала Лесю Никитюк.

«Все, я веду свадьбы, а О.Torvald играет, – пошутила она. – Не думала, что так быстро у меня заберут блондинку. Она не то что в следующий тур перешла, она перешла сразу в 23-й тур семейной жизни».

Разумеется, не сдерживала эмоций и сама Яна. Максим забрал ее прямо со студии шоу и на руках понес праздновать помолвку.

«Меня переполняли эмоции от того, настолько это неожиданно, – призналась после такого сюрприза пацанка. – Максим сделал мне предложение перед всей Украиной. Он просто молодец. Не зря я так сильно его люблю».