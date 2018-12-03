  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Звезда «Волка с Уолл-Стрит» рассказала, как ей удалось соблазнить Ди Каприо

    • Розсилка
    Марго Робби - Звезда «Волка с Уолл-Стрит» рассказала, как ей удалось соблазнить Ди Каприо
    Марго Робби

    Марго Робби пришлось вести себя крайне раскрепощенно в присутствии съемочной группы из тридцати мужчин.

    28-летняя актриса Марго Робби («Тоня против всех») прославилась после фильма «Волк с Уолл-Стрит» (2014). Особую известность получила довольно грубая сцена, в которой ее героиня прямо в детской комнатке соблазняет своего супруга Джордана Белфорта (Леонардо Ди Каприо).

    d30d0ddfd26758d9316403312ffcf76a-700x438_01
    Кадр из фильма

    Недавно Марго дала большое интервью журналу Porter, в котором подробно рассказала о съемках этого провокационного эпизода.

    В какой-то момент Робби ударила своего «киношного» мужа по лицу вместо того, чтобы поцеловать его, как этого требовал сценарий. Это понравилось режиссеру, Мартину Скорсезе, он похвалил актрису, и сцена вошла в фильм.

    «В общем, я вплотную приближаюсь к его лицу и думаю: «Я должна поцеловать его. Когда я еще получу возможность поцеловать Ди Каприо?». Но другая часть моего мозга щелкает, и я просто… просто ударила его по лицу с криком: «Да пошел ты!». На площадке наступила полная тишина», — так Марго описывает свой опыт. Все вокруг просто застыли, а Ди Каприо, как она опасалась, должен был судиться с ней. Но все обошлось. Да и Леонардо остался доволен импровизацией.

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Звезда «Волка с Уолл-Стрит» рассказала, как ей удалось соблазнить Ди Каприо
    Звезда «Волка с Уолл-Стрит» рассказала, как ей удалось соблазнить Ди Каприо
    Звезда «Волка с Уолл-Стрит» рассказала, как ей удалось соблазнить Ди Каприо
    Звезда «Волка с Уолл-Стрит» рассказала, как ей удалось соблазнить Ди Каприо
    Звезда «Волка с Уолл-Стрит» рассказала, как ей удалось соблазнить Ди Каприо
    Звезда «Волка с Уолл-Стрит» рассказала, как ей удалось соблазнить Ди Каприо
    Звезда «Волка с Уолл-Стрит» рассказала, как ей удалось соблазнить Ди Каприо
    Звезда «Волка с Уолл-Стрит» рассказала, как ей удалось соблазнить Ди Каприо
    Звезда «Волка с Уолл-Стрит» рассказала, как ей удалось соблазнить Ди Каприо
    Звезда «Волка с Уолл-Стрит» рассказала, как ей удалось соблазнить Ди Каприо
    Звезда «Волка с Уолл-Стрит» рассказала, как ей удалось соблазнить Ди Каприо
    Звезда «Волка с Уолл-Стрит» рассказала, как ей удалось соблазнить Ди Каприо
    Звезда «Волка с Уолл-Стрит» рассказала, как ей удалось соблазнить Ди Каприо
    Звезда «Волка с Уолл-Стрит» рассказала, как ей удалось соблазнить Ди Каприо
    Звезда «Волка с Уолл-Стрит» рассказала, как ей удалось соблазнить Ди Каприо

    После выхода фильма Скорсезе остался в восторге от игры Робби. «Марго потрясает во всем – тем, что она есть, и всем, что она делает, и она будет удивлять всегда», — сказал о ней культовый режиссер.

     

    мужчина и женщина знаменитости кино актриса самые сексуальные шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ