Ученые доказали, что селфи с дикими животными наносят им вред



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Желание туристов сфотографироваться – стресс для животных, который может привести к изменению пищевых привычек и снижению рождаемости

Участники научного форума International Penguin Conference, прошедшего в конце августа в Новой Зеландии, пришли к выводу, что селфи с животными наносят обитателям дикой природы вред. Об этом пишет The Guardian.

Профессор Филип Седдон из Университета Отаго считает, что селфи наносят животным вред как физический, так и эмоциональный, оказывая влияние на пищевые привычки и даже снижая рождаемость. По мнению профессора, рост количества фотографий с животными говорит о том, что люди теряют уважение к дикой природе и не понимают, как нужно к ней относиться.

Седдон даже запретил своим ученикам публиковать в соцсетях фотографии с животными, так как это может способствовать росту подобных селфи в интернете.

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