  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Ученые доказали, что селфи с дикими животными наносят им вред

    • Розсилка
    Ученые доказали, что селфи с дикими животными наносят им вред

    Желание туристов сфотографироваться – стресс для животных, который может привести к изменению пищевых привычек и снижению рождаемости

    Участники научного форума International Penguin Conference, прошедшего в конце августа в Новой Зеландии, пришли к выводу, что селфи с животными наносят обитателям дикой природы вред. Об этом пишет The Guardian.

    Профессор Филип Седдон из Университета Отаго считает, что селфи наносят животным вред как физический, так и эмоциональный, оказывая влияние на пищевые привычки и даже снижая рождаемость. По мнению профессора, рост количества фотографий с животными говорит о том, что люди теряют уважение к дикой природе и не понимают, как нужно к ней относиться.

    Седдон даже запретил своим ученикам публиковать в соцсетях фотографии с животными, так как это может способствовать росту подобных селфи в интернете.

     Читайте также: Полуобнаженная Никитюк в откровенном бикини пожелала школьникам не замыкаться в себе
    селфи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ