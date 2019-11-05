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    Жизнь

    Украинские топ-менеджеры ушли в шоу-бизнес

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    Украинские топ-менеджеры ушли в шоу-бизнес

    Бизнесмены расскажут всю правду о ведении бизнеса в Украине

    Украинские предприниматели запустили комедийное шоу – Business StandUp: work & humor balance.

    После активного ухода представителей шоу-бизнеса в политику, в развлекательной индустрии образовалась острая нехватка кадров. Поэтому украинские топы и креативные предприниматели решили создать standup-шоу, в котором не будет политики, но будет вся правда о корпоративном мире и ведении бизнеса в Украине.

     «Долгое время основным местом, где можно услышать ценную информацию от титанов корпоративного бизнеса и креативных «двигателей» предпринимательства были бизнес-конференции. Но как же скучно на них стало! Там все правильно и последовательно: истории успеха, советы про диджитализацию, а мы хотим честно и с юмором – по-настоящему, как это обычно происходит в жизни» – комментирует идеолог бизнес-стендапа Наталия Слепцова.

    Участники шоу : Андрей Буренок, Марина Авдеева, Игорь Смелянский, Ольга Руднева, Александр Соколовский, Полина Толмачева и другие.

     

    бизнес шоу-бизнес
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