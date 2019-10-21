Список миллиардеров Forbes пополнился уроженцем Одессы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В США благодаря удачной сделке на рынке телекоммуникаций появился новый долларовый миллиардер Влад Шмуни

Американский бизнесмен Влад Шмунис, родившийся в Одессе, стал новым миллиардером по версии авторитетного журнала Forbes.

Это произошло благодаря его сделке с компанией Avaya, из-за чего состояние Влада Шмуниса достигло отметки в $1,3 млрд.

После переезда в Калифорнию будущий миллиардер работал в компаниях Hewlett-Packard и Ampex, а в 1993 году решил сделать бизнес на передаче телефонного сигнала через интернет.

В 1999 году Влад Шмунис со своим партнером Владом Вендровым создали собственную компанию RingCentral.

В начале октября RingCentral объявила, что станет партнером Avaya на новой облачной платформе.

После цена акций RingCentral выросла на 28%, а рыночная капитализация компании превысила $14 млрд.

«Я родился в Одессе, которая раньше была частью России, а теперь является частью Украины. Вся моя семья иммигрировала. Это было то, что нужно было делать в те дни, и нам посчастливилось выбраться. Мы рады, что это произошло. Я приехал в новую страну без денег и без друзей, без знания языка. Я должен был научиться постоять за себя. Я узнал, что могу выжить и сделать это. Это самая великая страна в мире, я действительно в это верю. Моя история является доказательством этого», – рассказывал Шмунис.

Джерело: Обозреватель