Скандальный ведущий Остапчук решил набить себе цену во время карантина



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Известный шоумен Владимир Остапчук

Ведущий похвастался, сколько зарабатівает на карантине

Известный шоумен Владимир Остапчук рассказал, сколько денег он зарабатывает.

Во время шоу «Слава +» звездный гость признался Славе Демину, что оставил своей бывшей жене Елене Войченко две квартиры в Киеве и раскрыл секрет, сколько денег зарабатывает с корпоративов и свадеб.

«Сейчас мой прайс в районе пяти тысяч долларов», - отметил Владимир.

По его словам, без заработка на карантине он был где-то полтора месяца, а потом у него появились онлайн корпоративы. В среднем шоумен в месяц проводит от 3 до 10 мероприятий. Но несмотря этот факт, Остапчук пока не имеет собственного жилья:

«Мне не хватает жилья ... Я две квартиры оставил, которые мы купили с Леной в браке, автомобиль и половину денег. У нас не много было на самом деле, и я все оставил там »,

Напомним, в октябре прошлого года стало известно о разводе Владимира Остапчука с женой Еленой Войченко.

По словам женщины, переломным в их жизни стал конкурс «Евровидение-2017», ведущим которого стал Остапчук. Именно тогда, как утверждает Елена Войченко, он почувствовал большую самоуверенность в себе и начал изменять.

Тем временем Остапчук заставил бывшую жену пройти психологическую экспертизу, а также успел показать новую избранницу.