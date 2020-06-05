Астафьева осыпала грудь жемчугом: пикантные фото



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Украинская певица и актриса Даша Астафьева instagram.com/da_astafieva/

Певица снялась в новой фотосессии, где предстала в трех образах

Украинская певица и актриса Даша Астафьева поделилась свежими снимками с новой фотосессии.

На странице в Instagram знаменитость, которая голая позировала на балконе, опубликовала серию фотографий, на которых предстала в колготках в сеточку и корсете из жемчужин. Наряд изрядно подчеркнул пышную грудь и стройную талию артистки. Интересно, что перед фотообъективом Астафьева позировала с разным цветом волос. В частности, Даша появилась с ярким блондом, потом превратилась в шатенку и брюнетку.

Автором снимков выступила фотограф Соня Плакидюк. На одном из фото певица предстала сразу в трех образах.

«Мы к вам приехали на час!», - подписала публикацию Астафьева.

В ответ некоторые фаны признались, что не сразу заметили, что на фото именно три Даши.

«Хотела написать, что Даша самая красивая, потом поняла, что здесь все красавицы Даши», «Даши Астафьевой много не бывает», «Сначала подумала, что среди девушек Даша – шатенка», «Одна Даша хорошо, а три – еще лучше», - пишут восторженные поклонники.