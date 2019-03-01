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    Шоу-биз

    Актриса из сериала «Школа» призналась, что была жертвой буллинга из-за увлечения коспеем

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    Лиза Василенко - Актриса из сериала «Школа» призналась, что была жертвой буллинга из-за увлечения коспеем
    Лиза Василенко

    Лиза Василенко открыто призналась, что в школе над ней издевались

    Исполнительница главной героини Лолы - Лиза Василенко в проекте «Только никому не говори» обсудила с психологом Марией Жмыхом тему, которая все больше распространяется среди подростков – гендерную самоидентификацию, влюбленность в людей своего пола и буллинг.

    Лиза Василенко призналась, что ее мама работает психологом, и она очень помогла актрисе справиться со школьными проблемами. Несмотря на популярность, которую девушка получила после выхода фильма на телеэкран, в подростковом возрасте она была жертвой булллинга в школе. Ее одноклассники не воспринимали ее увлечение косплеем и желанием выделяться, поэтому Лиза неоднократно становилась изгоем в своем классе. 

    Лиза отметила. что подросткам необходим человек, которому можно доверить все свои тайны и посоветовать, как поступить в той или иной сложной ситуации. Особенно, если это касается собственной самоидентификации и влюбленности в человека того же пола. 

    Джерело: ТСН

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