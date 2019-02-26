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    Шоу-биз

    Первые серии нового сезона «Школа» появятся в сети раньше, чем на телеэкранах

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    Герои сериала &laquo;Школа&raquo; - Первые серии нового сезона «Школа» появятся в сети раньше, чем на телеэкранах
    Герои сериала «Школа»

    Продюсеры сериала сделали неожиданный подарок поклонникам

    Ровно через неделю, состоится премьера продолжения сериала «Школа. Выпускной». 

    В продолжении второго сезона «Школа» любимым героям придется решать по-настоящему взрослые проблемы в выпускном классе, а их учителя и родители будут пытаться понять подростков и одновременно удержать свое счастье.

    Также зрителей ждет знакомство с еще одной героиней, которая станет главной конкуренткой Лолы. Роль новенькой в Школе исполнит молодая актриса Вероника Лукьяненко.

    Стоит отметить, что продюсеры ленты и руководство телеканала «1+1» решили сделать подарок самым преданным и нетерпеливым поклонникам сериала - первые серии можно будет увидеть на три дня раньше в специальном мобильном приложении. Но, за любое удовольствие приходится платить. И за допремьерный просмотр любимого сериала тоже.

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