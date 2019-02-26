Первые серии нового сезона «Школа» появятся в сети раньше, чем на телеэкранах



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Герои сериала «Школа»

Продюсеры сериала сделали неожиданный подарок поклонникам

Ровно через неделю, состоится премьера продолжения сериала «Школа. Выпускной».

В продолжении второго сезона «Школа» любимым героям придется решать по-настоящему взрослые проблемы в выпускном классе, а их учителя и родители будут пытаться понять подростков и одновременно удержать свое счастье.

Также зрителей ждет знакомство с еще одной героиней, которая станет главной конкуренткой Лолы. Роль новенькой в Школе исполнит молодая актриса Вероника Лукьяненко.

Стоит отметить, что продюсеры ленты и руководство телеканала «1+1» решили сделать подарок самым преданным и нетерпеливым поклонникам сериала - первые серии можно будет увидеть на три дня раньше в специальном мобильном приложении. Но, за любое удовольствие приходится платить. И за допремьерный просмотр любимого сериала тоже.