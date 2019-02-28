Актриса Юлия Ауг: Половина женщин всего земного шара проживают свою жизнь в чувстве вины перед кем-то



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Актриса Юлия Ауг

Звезда «Крепостной» рассказала о своей роли в драматическом сериале

На днях состоялась премьера драматического сериала «Крепостная». Одну из главных ролей, крестную мать главной героини и жену Петра Червинского, сыграла известная актриса, режиссер театра и кино Юлия Ауг.

По словам актрисы, история ее героини очень похожа на жизнь обычных женщин.

«Мне кажется, что это такая очень узнаваемая история женщины, которая всю жизнь хотела любви, была достойна ее, но никогда этой любви не имела. И сейчас, когда жизнь подходит к финалу, по-настоящему близкий ей человек, от которого она чувствует тепло – это ее крестница Катерина, перед которой она безмерно виновата. Свое несчастье, и обездоленность, она несет с невероятным достоинством. И поэтому, когда она видит, какую любовь испытывает девушка, какой любовью наградила судьба Катерину, она хочет ей счастья и поэтому очень много разрешает.

В общем, это трагический персонаж. Мне кажется, что таких женщин как Анна Львовна очень много, это очень узнаваемые истории. Это архетипический персонаж. Больше половины женщин всего земного шара, невзирая на этнос и национальности, примерно так и проживают свою жизнь – в чувстве вины перед кем-то, и в бесплотных усилиях любви. Поэтому я не вдохновляюсь от какого-то конкретного персонажа, хотя можно было бы ткнуть пальцем в туже принцессу Диану и сказать: «О, вот в принципе и есть тот прототип!» А можно и в Валентину Алексеевну с соседней улицы, и примерно то же самое все будет», - рассказала Юлия.

Это не первая костюмированная история для актрисы, так что она достаточно комфортно чувствовала себя на съемках сериала о 19 веке. К тому же, ее бабушка воспитывалась в институте благородных девиц. «Она была 1896 года рождения, учила меня делать книксены, учила таким вещам, которые сейчас мне очень полезны. Что нужно есть бесшумно: когда ты кладешь прибор на тарелку, он не должен издавать звуки, когда ты ставишь чашку на блюдце, она не должна издавать звук. Я знаю, какую еду из какой тарелки едят. Мне очень помогает, что я знаю этикет».

Стоит отметить, что несмотря на то, что Юлия Ауг – российская актриса, она не скрывает своей гражданской и политической позиции. Актриса активно выступает в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который осужден в России на 20 лет тюрьмы.

«Я поняла, если не займу активную политическую позицию по освобождению Олега Сенцова, я просто стану соучастницей его ареста. Мне кажется, что поставить точку в преследованиях деятелей культуры можно только путем переговоров на высшем государственном уровне».

По материалам: телеканал Стб