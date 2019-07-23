Умер актер бондианы



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Дэвида Хедисон

Американский киноактер ушел в мир иной в возрасте 92 лет

Стало известно о кончине американского киноактера Дэвида Хедисона, прославившегося ролями в фильмах о Джеймсе Бонде. Он первым в истории дважды сыграл агента ЦРУ Феликса Лейтера в картинах бондианы: «Живи и дай умереть» и «Лицензия на убийство». MailOnline пишет, что Хедисон ушел в мир иной на руках своих дочерей Александры и Сирены.

Дэвид Хедисон знаком украинскому зрителю по многосерийным фильмам «Она написала убийство» и «Ангелы Чарли».Также актер участвовал в картинах «Перри Мэйсон», «Рыцарь дорог», «Затерянный мир» и «Сорвать маску». По данным портала, трагедия произошла еще 18 июля.