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    Жизнь

    Умер актер бондианы

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    Дэвида Хедисон - Умер актер бондианы
    Дэвида Хедисон

    Американский киноактер ушел в мир иной в возрасте 92 лет

    Стало известно о кончине американского киноактера Дэвида Хедисона, прославившегося ролями в фильмах о Джеймсе Бонде. Он первым в истории дважды сыграл агента ЦРУ Феликса Лейтера в картинах бондианы: «Живи и дай умереть» и «Лицензия на убийство». MailOnline пишет, что Хедисон ушел в мир иной на руках своих дочерей Александры и Сирены.

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    Умер актер бондианы
    Умер актер бондианы
    Умер актер бондианы
    Умер актер бондианы
    Умер актер бондианы
    Умер актер бондианы

    Дэвид Хедисон знаком украинскому зрителю по многосерийным фильмам «Она написала убийство» и «Ангелы Чарли».Также актер участвовал в картинах «Перри Мэйсон», «Рыцарь дорог», «Затерянный мир» и «Сорвать маску». По данным портала, трагедия произошла еще 18 июля.

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    актер умер
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