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    Жизнь

    Умер актер из «Безумного Макса»

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    Умер актер из «Безумного Макса»

    Актер известен по двум ролям во франшизе «Безумный Макс»

    Австралийский актер Хью Кияс-Берн умер в возрасте 73 лет. Об этом в среду, 2 декабря, написал режиссер и сценарист Тед Гейган на своей странице в Twitter.

    Информацию о смерти Кияса-Берна подтвердил его коллега и друг Брайан Тренчард-Смит. Он написал на своей странице в Facebook, что актер скончался еще вчера, 1 декабря, в больнице. Причина смерти не сообщается.

    Актер известен по двум ролям во франшизе «Безумный Макс». В первой части он сыграл Потрошителя, во второй («Дорога ярости») он выступил в роли Несмертного Джо. Также Кияс-Берн успел сыграть в сериалах «Моби Дик» и «На краю вселенной» и в ряде австралийских фильмов. Помимо прочего, он играл в театре: с 1968 по 1972 год участвовал в постановках Королевской шекспировской компании («Как вам это понравится», «Доктор Фауст», «Гамлет», «Король Лир», «Много шума из ничего» и другие).

    Ранее «Скотч» сообщал, что Потап резко ответил украинцам на критику клипа Дорофеевой и будущего дуэта с Бузовой.

    Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

    «Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.

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    Теги: знаменитости кино актер умер
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