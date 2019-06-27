Умер актер сериала «Альф» Макс Райт



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Макс Райт Фото: imdb

Актер много лет боролся с раком

В Калифорнии умер актер Макс Райт. За свою жизнь он успел принять участие во многих проектах, но одним из самых запоминающимся стал ситком «Альф». Макс Райт скончался в США на 76-м году жизни.

Еще в 1995 году мужчине диагностировали лимфому. Лечение дало свои результаты и болезнь перешла в стадию ремиссии. Долгое время страшное заболевание не напоминало о себе, но в последние годы началось обострение.

Райт умер в своем доме, он предпочел не обращаться к врачам. Кстати, 2017 году от рака груди умерла жена актера Линда Райт. У супругов осталось двое детей.

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