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    Жизнь

    Умер актер сериала «Альф» Макс Райт

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    <p>Макс Райт</p> <p>Фото: imdb</p> - Умер актер сериала «Альф» Макс Райт

    Макс Райт

    Фото: imdb

    Актер много лет боролся с раком

    В Калифорнии умер актер Макс Райт. За свою жизнь он успел принять участие во многих проектах, но одним из самых запоминающимся стал ситком «Альф». Макс Райт скончался в США на 76-м году жизни.

    Еще в 1995 году мужчине диагностировали лимфому. Лечение дало свои результаты и болезнь перешла в стадию ремиссии. Долгое время страшное заболевание не напоминало о себе, но в последние годы началось обострение.

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    Умер актер сериала «Альф» Макс Райт
    Умер актер сериала «Альф» Макс Райт
    Умер актер сериала «Альф» Макс Райт
    Умер актер сериала «Альф» Макс Райт
    Умер актер сериала «Альф» Макс Райт
    Умер актер сериала «Альф» Макс Райт
    Умер актер сериала «Альф» Макс Райт
    Умер актер сериала «Альф» Макс Райт
    Умер актер сериала «Альф» Макс Райт
    Умер актер сериала «Альф» Макс Райт
    Умер актер сериала «Альф» Макс Райт
    Умер актер сериала «Альф» Макс Райт
    Умер актер сериала «Альф» Макс Райт

    Райт умер в своем доме, он предпочел не обращаться к врачам. Кстати, 2017 году от рака груди умерла жена актера Линда Райт. У супругов осталось двое детей.

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