Умер экс-президент Франции Жак Ширак: чем известен политик (фото)



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Политик являлся знатоком культуры Востока, коллекционировал предметы африканского искусства

Жак Рене Ширак родился 29 ноября 1932 года в Париже в семье банковского служащего. Окончил лицей Людовика Великого (1950), Госинститут политики (1953), Национальную школу управления (1959).

Работал на океанском сухогрузе, в 1954 году призван в армию, принял участие в войне против алжирских повстанцев, был ранен, демобилизовался в 1957 году. С 1959 года – аудитор Счетной палаты Франции. С 1962 года работал в аппарате премьер-министра Жоржа Помпиду, стал младшим секретарем по социальном вопросам, занимался проблемой безработицы. В 1967 году избран в Национальную ассамблею. В 1968 году участвовал в переговорах между властями и восставшими студентами.

В 1969 году получил должность госсекретаря по экономике и финансам. С 1973 года — министр сельского хозяйства, в начале 1974 года возглавил МВД. С мая 1974 года — премьер-министр при президенте Валери Жискаре д`Эстене. В 1976 году возглавил партию «Объединение в поддержку республики». В 1977 году избран мэром Парижа.

С 1986 года — вновь премьер-министр. Будучи правым центристом, вынужден был сосуществовать с президентом-социалистом Франсуа Миттераном. В 1988 году проиграл президентские выборы и вернулся на пост столичного мэра.

В 1995 году избран президентом Франции во втором туре (52,64%). В том же году Жак Ширак официально признал ответственность французского государства за депортацию евреев в годы Второй мировой войны. Также в 1995 году он принял решение о возобновлении испытаний ядерного оружия, однако уже через год объявил об их окончании.

В 1999 году поддержал военную операцию НАТО против Югославии, но в 2003 году осудил вторжение США в Ирак. За годы президентства Жака Ширака во Франции была отменена обязательная воинская повинность, была начата пенсионная реформа и предприняты меры по сокращению государственного долга.

Весной 2002 года, на следующих выборах, ему прочили поражение, но успех в первом туре голосования ультраправого Жан-Мари Ле Пена заставил избирателей сплотиться вокруг Ширака. 5 мая 2002 года повторно избран президентом, набрав 81,96% голосов. Второе президентство Ширака ознаменовалось постепенным ростом напряженности в отношениях с США. Также срок президентских полномочий при нем был сокращен с семи до пяти лет.

В 2005 году конституция Евросоюза, за которую активно агитировал Ширак, была отклонена на референдуме. В европейском масштабе результат французского референдума привёл к отказу от данного проекта. В октябре-ноябре 2005 года при Жаке Шираке произошли массовые беспорядки во Франции из-за гибели двух подростков североафриканского происхождения.

16 мая 2007 года Жак Ширак сложил полномочия президента и в качестве экс-главы Франции стал пожизненным членом Конституционного совета республики. 15 декабря 2011 года Исправительный суд Парижа приговорил его к двум годам тюрьмы условно и символическому штрафу в €1. Вердикт был вынесен за превышение служебных полномочий и растрату в период, когда Жак Ширак возглавлял мэрию Парижа.

Перевел на французский язык «Евгения Онегина», являлся знатоком культуры Востока, коллекционировал предметы африканского искусства. В браке с Бернадетт Шодрон де Курсель родились две дочери.