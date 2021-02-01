Умер известный украинский режиссер Сергей Проскурня

Причина смерти пока не разглашается

В понедельник, 1 февраля, умер известный украинский театральный режиссер и продюсер Сергей Проскурня.

Об этом «Главкому» стало известно из собственных источников.

Сергей Проскурня скончался в возрасте 63 лет, причина смерти пока не разглашается.

Информацию о смерти режиссера впоследствии подтвердил экс-министр культуры Евгений Нищук.

«Это был не просто режиссер, выдающийся культурный деятель, философ. Я его называл наш драматург. Трудно понять масштабы событий, которых касалось его сердце и креатив», - написал Нищук, назвав Проскурню своим «большим другом».

«Огромная потеря для меня ... для всех нас ... Пишу о тебе в прошедшем времени и не верю», - добавил бывший министр культуры.

Це був не просто режисер, видатний культурний діяч, філософ.. Я його називав наш Драматург.. Важко осягнути масштаби... Опубліковано Євгеном Нищуком Понеділок, 1 лютого 2021 р.

Сергей Проскурня - украинский театральный режиссер, продюсер, лауреат премии Национального союза театральных деятелей Украины «Эксперимент» - родился в 1957 году во Львове. С декабря 2007 года входил в команду министра культуры и туризма Украины Василия Вовкуна, впоследствии стал советником министра на общественных началах. Был художественным руководителем Одесского театра оперы и балета.

С 2009 до 2015 года работал главным режиссером Черкасского драмтеатра. В 2013-2014 годах снял кинопроект «Наш Шевченко» (часть сюжетов снимал на евромайдан). Разработал концепцию выставки «Шевченкомания» в «Художественном арсенале».

9 марта 2014 по случаю 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко вышел фильм Сергея Проскурни «Тарас Шевченко. Идентификация». Был режиссером оратории «С нами Бог», посвященной героям Небесной сотни и военным, воюющих на востоке Украины, главным режиссером-постановщиком концерта «Украина. Рожденные свободными», который состоялся в День независимости на Майдане в 2016 году.

Автор проекта «Шевченко ProRock», который задумывался на 200-летие Тараса Шевченко, но концерт так и не состоялся.