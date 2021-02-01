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    Жизнь

    Умер известный украинский режиссер Сергей Проскурня

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    <p>Сергей Проскурня умер в возрасте 63 лет</p> <div></div> - Умер известный украинский режиссер Сергей Проскурня

    Сергей Проскурня умер в возрасте 63 лет

    Причина смерти пока не разглашается

    В понедельник, 1 февраля, умер известный украинский театральный режиссер и продюсер Сергей Проскурня.

    Об этом «Главкому» стало известно из собственных источников.

    Сергей Проскурня скончался в возрасте 63 лет, причина смерти пока не разглашается.

    Информацию о смерти режиссера впоследствии подтвердил экс-министр культуры Евгений Нищук.

    «Это был не просто режиссер, выдающийся культурный деятель, философ. Я его называл наш драматург. Трудно понять масштабы событий, которых касалось его сердце и креатив», - написал Нищук, назвав Проскурню своим «большим другом».

    «Огромная потеря для меня ... для всех нас ... Пишу о тебе в прошедшем времени и не верю», - добавил бывший министр культуры.

    Це був не просто режисер, видатний культурний діяч, філософ.. Я його називав наш Драматург.. Важко осягнути масштаби...

    Опубліковано Євгеном Нищуком Понеділок, 1 лютого 2021 р.

    Сергей Проскурня - украинский театральный режиссер, продюсер, лауреат премии Национального союза театральных деятелей Украины «Эксперимент» - родился в 1957 году во Львове. С декабря 2007 года входил в команду министра культуры и туризма Украины Василия Вовкуна, впоследствии стал советником министра на общественных началах. Был художественным руководителем Одесского театра оперы и балета.

    С 2009 до 2015 года работал главным режиссером Черкасского драмтеатра. В 2013-2014 годах снял кинопроект «Наш Шевченко» (часть сюжетов снимал на евромайдан). Разработал концепцию выставки «Шевченкомания» в «Художественном арсенале».

    9 марта 2014 по случаю 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко вышел фильм Сергея Проскурни «Тарас Шевченко. Идентификация». Был режиссером оратории «С нами Бог», посвященной героям Небесной сотни и военным, воюющих на востоке Украины, главным режиссером-постановщиком концерта «Украина. Рожденные свободными», который состоялся в День независимости на Майдане в 2016 году.

    Автор проекта «Шевченко ProRock», который задумывался на 200-летие Тараса Шевченко, но концерт так и не состоялся.

    Теги: знаменитости умер
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