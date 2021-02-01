Земфира выпустила музыкальный клип. Первый за семь лет (видео)

Предыдущий студийный альбом Земфиры «Жить в твоей голове» вышел в феврале 2013 года

Российская певица Земфира выпустила первый за семь лет музыкальный клип. Видео на композицию «Злой человек» появилось на YouTube-канале исполнительницы в понедельник, 1 февраля.

В ролике снялась российская актриса Рената Литвинова. В подписи к видео отмечается, что двухминутная песня стала саундтреком к фильму Литвиновой «Северный ветер», премьера которого запланирована на 6 февраля.

Накануне Рената Литвинова анонсировала в Instagram новый альбом Земфиры. Артистка заявила, что седьмая пластинка певицы получилась гениальной, выразив сомнение в том, что Земфира когда-нибудь сможет записать что-то лучшее, чем этот релиз.

Предыдущий студийный альбом Земфиры «Жить в твоей голове» вышел в феврале 2013 года, восемь лет назад. Предыдущий клип артистки на песню «Жить в твоей голове» был срежиссирован Ренатой Литвиновой, он вышел в январе 2014-го.

Ранее «Скотч» сообщал, что умерла первая афроамериканка, получившая «Оскар» за выдающиеся заслуги.

«С тяжелым сердцем семья мисс Сисели Тайсон сообщает о ее мирном переходе в другой мир. Пожалуйста, уважайте приватность ее родных», — обратился к общественности менеджер звезды Ларри Томпсон.