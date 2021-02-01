16-летняя китаянка сделала 100 пластических операций за три года. Как она выглядит сейчас (фото)

Девушка известна в Китае как «самая молодая зависимая от пластической хирургии»

Пока остальные подростки наслаждаются жизнью или готовятся к выпускным экзаменам, 16-летняя Чжоу Чуна в последние три года не вылезает из кабинета хирурга.

Чжоу известна в Китае как «самая молодая зависимая от пластической хирургии». Неудивительно, ведь за последние три года девушка сделала больше сотни инвазивных косметических процедур, чтобы «слегка» подправить свой образ. В итоге китаянке удалось построить целую карьеру на её перевоплощении из среднестатистической девочки с обычной внешностью в куклу. Сейчас в азиатской соцсети Sina Weibo на неё подписано больше 300 тысяч человек.

«После первой же операции на двойном веке отношение ко мне стало намного дружелюбнее. Тогда я и вкусила сладкие плоды пластической хирургии», - призналась Чжоу Чуна.

В беседах со своими подписчиками Чжоу всегда рассказывает, что раньше была «очень уродливой»: глаза маленькие, а нос — наоборот. Из-за этого отношения с одноклассниками складывались ужасные. Они давали ей оскорбительные прозвища и жестоко над ней подшучивали.

Мало того, когда приходило время делать уборку в классе, ей доставались самые неприятные задания, в то время как девочки покрасивее отделывались ерундовыми обязанностями. Уже к 13 годам девочка прекрасно понимала, что от жизни не придётся ждать лучшего до тех пор, пока она не изменит свою внешность. Родители пошли на уступки.

«Я никогда не останусь довольна своей внешностью. Всегда думаю о том, как буду выглядеть лучше после следующей операции. Кто-то однажды спросил меня, жалею ли я о своих пластических операциях, но я сожалею лишь о том, что не начала их раньше», - заявила Чжоу Чуна.

За эти три года, что девушка регулярно ходит к хирургам, она несколько раз вкалывала себе филлеры, делала липосакцию, ринопластику, коррекцию ушного хряща, обзавелась «глазами Барби», грудными имплантами... и это далеко не все.

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