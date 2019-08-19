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    Жизнь

    Умер легендарный британский мультипликатор Ричард Уильямс

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    Умер легендарный британский мультипликатор Ричард Уильямс

    Создателю кролика Роджера было 86 лет

    На 87-м году жизни в своем доме в Бристоле умер знаменитый британский мультипликатор и режиссер кино Роджер Уильямс. Об этом сообщает The Guardian.

    Трехкратный лауреат премий «Оскар» и BAFTA, Уильмяс наиболее известен как создатель персонажей кролика Роджера и его супруги Джессики Рэббит в художественном фильме «Кто подставил кролика Роджера» Роберта Земекиса.

    Уильмяс также работал над анимацией в фильмах «Возвращение Розовой пантеры» и «Розовая пантера наносит новый удар».

    За свой первый самостоятельный фильм The Little Island – получасовую историю без слов, вышедшую в 1958 году, – Уильямс получил премию BAFTA в номинации «Лучший анимационный фильм». Свой первый «Оскар» мультипликатор выиграл в 1971 году за работу над фильмом A Christmas Carol по роману Чарльза Диккенса.

     

    кино умер
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