Умер легендарный британский мультипликатор Ричард Уильямс



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Создателю кролика Роджера было 86 лет

На 87-м году жизни в своем доме в Бристоле умер знаменитый британский мультипликатор и режиссер кино Роджер Уильямс. Об этом сообщает The Guardian.

Трехкратный лауреат премий «Оскар» и BAFTA, Уильмяс наиболее известен как создатель персонажей кролика Роджера и его супруги Джессики Рэббит в художественном фильме «Кто подставил кролика Роджера» Роберта Земекиса.

Уильмяс также работал над анимацией в фильмах «Возвращение Розовой пантеры» и «Розовая пантера наносит новый удар».

За свой первый самостоятельный фильм The Little Island – получасовую историю без слов, вышедшую в 1958 году, – Уильямс получил премию BAFTA в номинации «Лучший анимационный фильм». Свой первый «Оскар» мультипликатор выиграл в 1971 году за работу над фильмом A Christmas Carol по роману Чарльза Диккенса.