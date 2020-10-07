Умер легендарный гитарист Эдди Ван Хален



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Гитарист и основатель группы Van Halen Эдди Ван Хален

Музыканту было 65 лет

Гитарист и основатель группы Van Halen Эдди Ван Хален умер в возрасте 65 лет. Об этом в своем Instagram сообщил его сын Вольфганг.

«Я не могу поверить, что должен написать это, но мой отец Эдвард Лодевейк Ван Хален сегодня утром проиграл эту длительную и тягостную битву с раком», — написал сын музыканта.

По данным таблоида TMZ, гитарист умер в США клинике в городе Санта-Моника (штат Калифорния).

У музыканта более 10 лет назад обнаружили рак горла. Издание утверждает, что состояние музыканта резко ухудшилось в конце прошлой недели.

Ван Хален родился в Нидерландах. В 1962 году его семья переехала в США, где музыкант и его брат Алекс основали группу, которая впоследствии получила название Van Halen. Коллектив выпустил 12 альбомов, 10 из которых стали мультиплатиновыми.

В 2012 году Эдди Ван Хален был признан величайшим гитаристом всех времен и народов по версии журнала Guitar World. Журнал The Rolling Stone включил его в список 100 величайших гитаристов всех времен.

Ван Хален считается одним из первых популяризаторов техники тэппинга и использования флажолетов. Он также был известен как успешный конструктор гитар.

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