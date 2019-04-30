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    Жизнь

    Умер режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон

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    Умер режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон

    Чуть меньше двух недель назад Джон был госпитализирован с инсультом

    В одну из клиник Лос-Анджелеса две недели назад с инсультом попал известный режиссер, автор «Двойного форсажа», Джон Синглтон.

    Все это время он находился в коме, а накануне пришла новость о том, что режиссер мирно ушел из жизни в окружении своих близких. Синглтону был 51 год, сообщает TMZ.

    Продюсер почувствовал себя плохо после возвращения из Коста-Рики и пожаловался на боли в ногах. 17 апреля в самый разгар обследования в клинике у звезды произошел инсульт.

    Джон Синглтон был самым молодым истории кино номинантом на «Оскар» в категории «Лучшая режиссура», тогда ему было всего 24 года.

    кино умер
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