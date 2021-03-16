  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Умер звезда американских боевиков

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Американский актер Яфет Котто - Умер звезда американских боевиков
    Американский актер Яфет Котто

    Актеру был 81 год

    Умер звезда фильмов «Чужой» и «Бегущий человек», американский актер Яфет Котто. Об этом сообщила его супруга в Facebook.

    «Ты играл злодеев в кино, но для меня и многих других ты настоящий герой», — написала вдова артиста. Она добавила, что Котто скончался в субботу. Ему был 81 год.

    Яфет Котто родился в Нью-Йорке 15 ноября 1939 года. Сниматься в кино он начал с 24 лет. В 1973 году ему досталась роль главного злодея в восьмом фильме бондианы — «Живи и дай умереть». Он также известен широкой публике благодаря таким боевикам, как «Чужой», «Бегущий человек», «Рейд на Энтеббе» и «На той стороне 110-й улицы».

    Ранее «Скотч» сообщал, что колумбийский блогер из любопытства увеличил себе грудь и поделился результатом.

    Парень поспорил с мужем сестры о том, что сможет быстрее него набрать три миллиона подписчиков, и Джоан согласился. Парни условились, что проигравший должен будет увеличить грудь при помощи имплантов,

    Читайте также: Уничтожает не только на ринге. Украинский боец UFC пустила в ход главное оружие (фото)
    Теги: знаменитости кино актер шоу-бизнес умер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies