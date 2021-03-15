Внутреннее кровоизлияние. Даша Астафьева заявила о проблемах со здоровьем

Артистка попросила фанов беречь свое здоровье

Украинская актриса, модель и певица Даша Астафьева рассказала фанатам о жуткой ситуации, которая с ней произошла.

Так, артистка поделилась, что у нее случилось внутреннее кровоизлияние. По словам Даши, ничто не предвещало беды. У нее заболел живот, однако звезда списала это на критические дни, которые должны быть по плану. Поэтому Даша начала пить обезболивающие.

«Два дня у меня болел живот. Болел планово (мальчики простите, знаю) поэтому, так же планово я пила обезболивающие средства. Все эти два дня я провела в делах: встречах, съемках, переговорах, планах, интервью и сборах в перемешку с подготовкой. Пила таблетки, которые практически не помогали, и ссылалась на то, что устала, перенервничала, и вот, будут выходные, и я отдохну, полежу», - начала рассказ Астафьева.

Однако ночью боль только усилилась, но Даша ехать в больницу отказывалась. Тем более у артистки утром было две важных съемки и она не хотела подвести людей.

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«Следующее, что я помню, коридор больницы и все круги ада, которые только может пройти человек, находящийся не в состоянии объяснить, что с ним, что у него болит. Все проверки и обзоры мужественно перенесла, а врач, которая доставала зонд, сказала, что уверенно могу глотать шпаги на сцене цирка», - рассказала Даша.

Однако артистке становилось все хуже. Когда ее направили в другое отделение, выяснилось, что у Даши внутреннее кровоизлияние.

«Мне повезло. Я жива. Врач, к которому я попала, теперь мой герой! Елена Николаевна, как мама, взяла меня за руку и пообещала, что все будет хорошо. Три дня назад мне сняли швы и подтвердили, что так и есть. Сегодня, когда уже смогла изучить всю информацию по этой теме ... я понимаю, что это чудо! Мне невероятно повезло», - отметила Даша.

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