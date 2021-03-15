  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Внутреннее кровоизлияние. Даша Астафьева заявила о проблемах со здоровьем

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Певица Даша Астафьева - Внутреннее кровоизлияние. Даша Астафьева заявила о проблемах со здоровьем
    Певица Даша Астафьева
    instagram.com/da_astafieva/

    Артистка попросила фанов беречь свое здоровье

    Украинская актриса, модель и певица Даша Астафьева рассказала фанатам о жуткой ситуации, которая с ней произошла.

    Так, артистка поделилась, что у нее случилось внутреннее кровоизлияние. По словам Даши, ничто не предвещало беды. У нее заболел живот, однако звезда списала это на критические дни, которые должны быть по плану. Поэтому Даша начала пить обезболивающие.

    «Два дня у меня болел живот. Болел планово (мальчики простите, знаю) поэтому, так же планово я пила обезболивающие средства. Все эти два дня я провела в делах: встречах, съемках, переговорах, планах, интервью и сборах в перемешку с подготовкой. Пила таблетки, которые практически не помогали, и ссылалась на то, что устала, перенервничала, и вот, будут выходные, и я отдохну, полежу», - начала рассказ Астафьева.

    Однако ночью боль только усилилась, но Даша ехать в больницу отказывалась. Тем более у артистки утром было две важных съемки и она не хотела подвести людей.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

    «Следующее, что я помню, коридор больницы и все круги ада, которые только может пройти человек, находящийся не в состоянии объяснить, что с ним, что у него болит. Все проверки и обзоры мужественно перенесла, а врач, которая доставала зонд, сказала, что уверенно могу глотать шпаги на сцене цирка», - рассказала Даша.

    Однако артистке становилось все хуже. Когда ее направили в другое отделение, выяснилось, что у Даши внутреннее кровоизлияние.

    «Мне повезло. Я жива. Врач, к которому я попала, теперь мой герой! Елена Николаевна, как мама, взяла меня за руку и пообещала, что все будет хорошо. Три дня назад мне сняли швы и подтвердили, что так и есть. Сегодня, когда уже смогла изучить всю информацию по этой теме ... я понимаю, что это чудо! Мне невероятно повезло», - отметила Даша.

    Ранее «Скотч» показывал удивительные татуировки, которые оживают при движении (фото)

    Наше тело подвижно, и есть части тела, где при движении рисунок будет искажаться, например, на сгибе руки или ноги.

    И некоторые, как раз этим и пользуются, создавая удивительные движущиеся татуировки, которые меняются и оживают, когда человек двигается, открывая свои дополнительные смыслы.

    Читайте также: Эти уморительные татуировки смешат до слез даже их владельцев. Подборка курьезных фото
    Теги: знаменитости певица здоровье шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies