Умерла актриса из фильма «Тихий Дон» Элина Быстрицкая



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Элина Быстрицкая

В последние годы актриса тяжело болела

Известная по роли Аксиньи в фильме «Тихий Дон» актриса театра и кино Элина Быстрицкая, которая родилась в Киеве, умерла на 92-м году жизни. Об этом со ссылкой на пресс-службу российского Малого театра в Москве, где Быстрицкая работала с 1958 года, сообщает ТАСС.

«Предполагается, что прощание с Быстрицкой состоится в понедельник, 29 апреля, в нашем театре», - добавила директор театра.

Отметим, что Быстрицкая училась в Нежинском педагогическом институте (филологический факультет) и Киевском институте театрального искусства имени Карпенко-Карого. Играла на сцене Вильнюсского драматического театра. В кино дебютировала 1950 в фильме «В мирные дни» (режиссер Владимир Браун, киностудия имени Александра Довженко).

В кино актриса дебютировала в роли Елены Алексеенко в картине «В мирные дни». Однако «главная дорогая в искусстве», по признанию Быстрицкой, началась после утверждения ее на роль Аксиньи в киноэпопее Сергея Герасимова «Тихий Дон» (1957-1958).

После «Тихого Дона» Быстрицкая снялась в другой значительной киноленте, что укрепила ее славу, - в «Добровольцах».

Напомним, 9 апреля на 74 году жизни скончался актер театра и кино, народный артист Украины Петр Бенюк. Он был старшим братом известного актера Богдана Бенюка.