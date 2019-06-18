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    Жизнь

    Умерла любовница Марлона Брандо и Фрэнка Синатры

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    Глория Вандербилт - Умерла любовница Марлона Брандо и Фрэнка Синатры
    Глория Вандербилт

    Икона стиля Глория Вандербилт скончалась возрасте 95 лет

    Ушла из жизни икона стиля, американская актриса, художница, писательница Глория Вандербилт.

    Об этом сообщил ее сын – ведущий CNN Андерсон Купер в эфире ТВ-шоу. Глория умерла у себя дома в понедельник, 17 июня, в возрасте 95 лет.

    «Она была готова. Она была готова к уходу. Она умерла так, как хотела», – рассказал сын звезды. В свое время она была «окружена красотой и друзьями», добавил он.

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    Умерла любовница Марлона Брандо и Фрэнка Синатры
    Умерла любовница Марлона Брандо и Фрэнка Синатры
    Умерла любовница Марлона Брандо и Фрэнка Синатры
    Умерла любовница Марлона Брандо и Фрэнка Синатры
    Умерла любовница Марлона Брандо и Фрэнка Синатры
    Умерла любовница Марлона Брандо и Фрэнка Синатры
    Умерла любовница Марлона Брандо и Фрэнка Синатры
    Умерла любовница Марлона Брандо и Фрэнка Синатры
    Умерла любовница Марлона Брандо и Фрэнка Синатры
    Умерла любовница Марлона Брандо и Фрэнка Синатры
    Умерла любовница Марлона Брандо и Фрэнка Синатры
    Умерла любовница Марлона Брандо и Фрэнка Синатры
    Умерла любовница Марлона Брандо и Фрэнка Синатры
    Умерла любовница Марлона Брандо и Фрэнка Синатры

    «Невероятная жизнь, невероятная мама и невероятная женщина», – отметил он. В течение нескольких недель перед смертью сын навещал ее и говорил, что любит.

     «Она сказала, что тоже меня любит и я знаю это. И она была права. Я знал это с того момента, как появился на свет, и я буду знать это все оставшуюся жизнь», – поделился Андерсон.

    Глория Вандербилт родилась в семье миллионеров. В свое время у нее были романы с такими знаменитостями, как Марлон Брандо, Фрэнк Синтра.

     

    актриса
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