Умерла Народная артистка Украины и прима-балерина Леонора Эллинская



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Последний спектакль, в котором танцевала Леонора Эллинская, был балет «Это танго в июне» в 2011 году. Балерине в то время было 67 лет

В субботу, 4 мая, на 77-м году жизни скончалась народная артистка Украины, балерина Леонора Эллинская.

Об этом сообщает Днепровский академический театр оперы и балета в Facebook.

«С чувством глубокой скорби сообщаем о смерти примы-балерины Днепропетровского академического театра оперы и балета, педагога-репетитора, народной артистки Украины Эллинской Леоноры Михайловны», - говорится в сообщении.

На сцене Леонора Эллинская воплотила образы Одетты-Одиллии в «Лебедином озере», Аврора в «Спящей красавице», Золушки и Жизели в одноименных балетах, Фригии в «Спартаке», Нимфы в «Лесной песне», Ширин в «Легенде о любви», Геро - «Много шума из ничего», Алиман - «Материнское поле», Мерседес - "Дон Жуан".

Последний спектакль, в котором она танцевала, был балет «Это танго в июне» в 2011 году, балерине в то время было 67 лет.