Умерла самая старая панда в мире

Всего в мире насчитывается менее 1900 гигантских панд

Старейшая в мире гигантская панда Синь Син умерла в зоопарке китайского города Чунцин. Об этом сообщает The New York Post.

Животному было 38 лет, она умерла от полиорганной недостаточности. В пересчете на человеческий возраст ей было 130 лет.

Синь Син называли «матерью-героиней»: за все годы она родила 36 детенышей.

Всего в мире насчитывается менее 1900 гигантских панд. Большинство из них обитают в лесах с умеренным климатом на юго-западе Китая.

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