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    Жизнь

    Умерла самая старая панда в мире

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    Гигантская панда Синь Син - Умерла самая старая панда в мире
    Гигантская панда Синь Син

    Всего в мире насчитывается менее 1900 гигантских панд

    Старейшая в мире гигантская панда Синь Син умерла в зоопарке китайского города Чунцин. Об этом сообщает The New York Post.

    Животному было 38 лет, она умерла от полиорганной недостаточности. В пересчете на человеческий возраст ей было 130 лет.

    Синь Син называли «матерью-героиней»: за все годы она родила 36 детенышей.

    Всего в мире насчитывается менее 1900 гигантских панд. Большинство из них обитают в лесах с умеренным климатом на юго-западе Китая.

    Ранее «Скотч», сообщал, что новый клип режиссера Германа Ненова для спровоцировал скандал.

    Дело в том, что в новом клипе Ирины Билык на песню «Я умею любить» снялся актер Андрей Уткин, который известен ролями в американском гей-порно. В частности на это обратил внимание блогер BespaLov в своем обзоре на YouTube. 

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    Теги: животные возраст
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