Умерла сестра Джорджа Майкла. Ровно через три года после смерти брата



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Майкл очень любил свою сестру Мелани, которой завещал 105 миллионов фунтов, а также роскошный особняк за 10 миллионов

Панайоту долгое время отвечала за сценический образ популярного брата — была его личным стилистом и парикмахером

Западные СМИ сообщили трагическую новость - умерла сестра Джорджа Майкла. Бездыханное тело 55-летней Мелани Панайоту нашла сестра Йода. Женщина ушла из жизни 25 декабря в своем лондонском доме.

Как установили эксперты, смерть наступила внезапно. Вызванные на место трагедии полицейские не нашли ничего подозрительного, что могло бы указывать на криминальный след. «Мы бы попросили, чтобы в это печальное время была соблюдена конфиденциальность семьи», - прокомментировал адвокат Джон Рейд.

К слову, 25 декабря три года назад не стало знаменитого на весь мир брата покойной. Тело Джорджа Майкла нашли в его доме в Южном Оксфордшире. Исполнитель умер в 53 года от сердечной недостаточности.

Известно, что Майкл очень любил свою сестру Мелани, которой завещал 105 миллионов фунтов, а также роскошный особняк за 10 миллионов. «Джордж был очень близок со всеми членами семьи, но у него была особенная связь с Мелани, которая находилась рядом с ним на пике его славы», - говорили в окружении звезды.