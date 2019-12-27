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    Шоу-биз

    Шарлиз Терон призналась, что ее била мать

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    <p>44-летняя Шарлиз Терон поделилась откровениями о своей жизни</p> <div></div> - Шарлиз Терон призналась, что ее била мать

    44-летняя Шарлиз Терон поделилась откровениями о своей жизни

    Звезда фильма «Та еще парочка» отметила, что благодарна родителям за строгое воспитание

    44-летняя Шарлиз Терон рассказала, как в ее семье относились к детям. Мать и отец воспитывали дочь в строгости. Они заботились о том, чтобы лень и другие плохие привычки искоренялись в наследнице сразу. Голливудская актриса призналась, что мать Герда била ее. Женщина могла дать дочери оплеуху или «ударить тем, что попало ей под руку».

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    Шарлиз Терон призналась, что ее била мать
    Шарлиз Терон призналась, что ее била мать
    Шарлиз Терон призналась, что ее била мать
    Шарлиз Терон призналась, что ее била мать
    Шарлиз Терон призналась, что ее била мать
    Шарлиз Терон призналась, что ее била мать
    Шарлиз Терон призналась, что ее била мать
    Шарлиз Терон призналась, что ее била мать
    Шарлиз Терон призналась, что ее била мать
    Шарлиз Терон призналась, что ее била мать
    Шарлиз Терон призналась, что ее била мать
    Шарлиз Терон призналась, что ее била мать
    Шарлиз Терон призналась, что ее била мать
    Шарлиз Терон призналась, что ее била мать
    Шарлиз Терон призналась, что ее била мать
    Шарлиз Терон призналась, что ее била мать
    Шарлиз Терон призналась, что ее била мать
    Шарлиз Терон призналась, что ее била мать
    Шарлиз Терон призналась, что ее била мать
    Шарлиз Терон призналась, что ее била мать
    Шарлиз Терон призналась, что ее била мать
    Шарлиз Терон призналась, что ее била мать
    Шарлиз Терон призналась, что ее била мать
    Шарлиз Терон призналась, что ее била мать
    Шарлиз Терон призналась, что ее била мать
    Шарлиз Терон призналась, что ее била мать
    Шарлиз Терон призналась, что ее била мать
    Шарлиз Терон призналась, что ее била мать
    Шарлиз Терон призналась, что ее била мать
    Шарлиз Терон призналась, что ее била мать
    Шарлиз Терон призналась, что ее била мать
    Шарлиз Терон призналась, что ее била мать
    Шарлиз Терон призналась, что ее била мать

    «Родители сделали из меня личность. Моя мама дисциплинировала меня. Сегодня такие методы воспитания в Америке невозможны, потому что ее посадят в тюрьму. Для меня это печально. Я помню, что действительно заслуживала таких наказаний», - заявила Шарлиз.

    Артистка никогда ни в чем не винила мать. После ссор она всегда извинялась перед родительницей за содеянное.

     Шарлиз недавно рассказала подробности о той роковой ночи, когда она и ее мать чуть не погибли от рук отца-алкоголика. Актриса считает, что благодаря этой трагедии она научилась воплощать искренние эмоции на сцене.

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