Ким Кардашьян нарушила запрет Канье Уэста, накрасив болеющую дочь



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Рождество маленькая Норт оделась в блестящий светло-розовый брючный костюм

Голливудская звезда уже ссорилась с мужем из-за использования косметики на детях

39-летняя телезвезда Ким Кардашян опубликовала фотографии дочерей с семейного празднования Рождества. Героиня реалити-шоу написала, что шестилетняя Норт накануне праздника заболела желудочным гриппом, но так просилась на праздник, что мама не смогла устоять. Больше того, Кардашян накрасила девочке губы и ногти, несмотря на запрет мужа Канье Уэста использовать косметику на детях.

На Рождество маленькая Норт оделась в блестящий светло-розовый брючный костюм и щеголяла светлым маникюром и губами цвета нюд, волосы девочки заплели в два высоких пучка.