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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян нарушила запрет Канье Уэста, накрасив болеющую дочь

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    <p>На Рождество маленькая Норт оделась в блестящий светло-розовый брючный костюм</p> <div></div> - Ким Кардашьян нарушила запрет Канье Уэста, накрасив болеющую дочь

    На Рождество маленькая Норт оделась в блестящий светло-розовый брючный костюм

    Голливудская звезда уже ссорилась с мужем из-за использования косметики на детях

    39-летняя телезвезда Ким Кардашян опубликовала фотографии дочерей с семейного празднования Рождества. Героиня реалити-шоу написала, что шестилетняя Норт накануне праздника заболела желудочным гриппом, но так просилась на праздник, что мама не смогла устоять. Больше того, Кардашян накрасила девочке губы и ногти, несмотря на запрет мужа Канье Уэста использовать косметику на детях.

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    Ким Кардашьян нарушила запрет Канье Уэста, накрасив болеющую дочь
    Ким Кардашьян нарушила запрет Канье Уэста, накрасив болеющую дочь
    Ким Кардашьян нарушила запрет Канье Уэста, накрасив болеющую дочь
    Ким Кардашьян нарушила запрет Канье Уэста, накрасив болеющую дочь
    Ким Кардашьян нарушила запрет Канье Уэста, накрасив болеющую дочь
    Ким Кардашьян нарушила запрет Канье Уэста, накрасив болеющую дочь
    Ким Кардашьян нарушила запрет Канье Уэста, накрасив болеющую дочь
    Ким Кардашьян нарушила запрет Канье Уэста, накрасив болеющую дочь
    Ким Кардашьян нарушила запрет Канье Уэста, накрасив болеющую дочь
    Ким Кардашьян нарушила запрет Канье Уэста, накрасив болеющую дочь
    Ким Кардашьян нарушила запрет Канье Уэста, накрасив болеющую дочь
    Ким Кардашьян нарушила запрет Канье Уэста, накрасив болеющую дочь

    На Рождество маленькая Норт оделась в блестящий светло-розовый брючный костюм и щеголяла светлым маникюром и губами цвета нюд, волосы девочки заплели в два высоких пучка.

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    Рождество Кардашьян праздник
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