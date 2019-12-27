  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Эмили Ратаковски в алом мини-топе снялась на ступеньках

    • Розсилка
    28-летняя Эмили Ратаковски побаловала поклонников новыми снимками - Эмили Ратаковски в алом мини-топе снялась на ступеньках
    28-летняя Эмили Ратаковски побаловала поклонников новыми снимками
    instagram.com/inamoratawoman

    Звезда примерила несколько провокационных образов, подчеркнувших ее пышные формы

    Американская модель Эмили Ратаковски выбрала алый костюм, состоящий из микро-топа без лямок и обтягивающей юбки. Фотосессия проходила в роскошной ванной комнате - за спиной Эмили видны ванна и две раковины с золотыми кранами. Между ними также расположены античные скульптуры золотистого цвета.

    Поклонники оценили наряды кумира. Многие признались, что звезда одинаково эффектно выглядит в соблазнительном микро-топе и в oversize рубашке.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Эмили Ратаковски в алом мини-топе снялась на ступеньках
    Эмили Ратаковски в алом мини-топе снялась на ступеньках
    instagram.com/inamoratawoman

    «Вот это изгибы! Эмили, ты роскошная», «Очень крутая фигура, на которой все смотрится хорошо», «Мило, что ты сменила эти яркие наряды на простую белую рубашку. Такая нежная», - написали фолловеры.

     Читайте также: Объявлена модель года: фото главной красотки 2019 года

     

    знаменитости модель самые сексуальные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ