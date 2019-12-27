Эмили Ратаковски в алом мини-топе снялась на ступеньках



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28-летняя Эмили Ратаковски побаловала поклонников новыми снимками instagram.com/inamoratawoman

Звезда примерила несколько провокационных образов, подчеркнувших ее пышные формы

Американская модель Эмили Ратаковски выбрала алый костюм, состоящий из микро-топа без лямок и обтягивающей юбки. Фотосессия проходила в роскошной ванной комнате - за спиной Эмили видны ванна и две раковины с золотыми кранами. Между ними также расположены античные скульптуры золотистого цвета.

Поклонники оценили наряды кумира. Многие признались, что звезда одинаково эффектно выглядит в соблазнительном микро-топе и в oversize рубашке.

«Вот это изгибы! Эмили, ты роскошная», «Очень крутая фигура, на которой все смотрится хорошо», «Мило, что ты сменила эти яркие наряды на простую белую рубашку. Такая нежная», - написали фолловеры.