Эмили Ратаковски покорила сеть упругими ягодицами (видео)



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29-летняя модель Эмили Ратаковски снялась в откровенном купальнике instagram.com/emrata

Звезда продемонстрировала идеальные ягодицы

29-летняя модель Эмили Ратаковски похвасталась фигурой. Девушка позировала в закатных лучах солнца. Эмили надела коричневое бикини с широкими лямками на бюстгальтере и открытыми трусиками.

Ратаковски расставила ноги и подняла руки. Она собрала волосы наверху и выпустила впереди две пряди. Исполнительница роли в фильме «Красотка на всю голову» сделала акцент на упругих ягодицах.

Ранее «Скотч» показывал, как самая сексуальная миллиардерша в крошечном бикини обнажила знаменитые выпуклости.

23-летняя Кайли Дженнер наслаждается отдыхом в экзотическом месте. Звезда реалити-шоу примерила эффектное бикини, которое кажется невероятно миниатюрным.

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