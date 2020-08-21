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    Шоу-биз

    Эмили Ратаковски покорила сеть упругими ягодицами (видео)

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    <p>29-летняя модель Эмили Ратаковски снялась в откровенном купальнике</p> <div></div> - Эмили Ратаковски покорила сеть упругими ягодицами (видео)

    29-летняя модель Эмили Ратаковски снялась в откровенном купальнике

    instagram.com/emrata

    Звезда продемонстрировала идеальные ягодицы

    29-летняя модель Эмили Ратаковски похвасталась фигурой. Девушка позировала в закатных лучах солнца. Эмили надела коричневое бикини с широкими лямками на бюстгальтере и открытыми трусиками.

    Ратаковски расставила ноги и подняла руки. Она собрала волосы наверху и выпустила впереди две пряди. Исполнительница роли в фильме «Красотка на всю голову» сделала акцент на упругих ягодицах.

    Ранее «Скотч» показывал, как самая сексуальная миллиардерша в крошечном бикини обнажила знаменитые выпуклости.

    23-летняя Кайли Дженнер наслаждается отдыхом в экзотическом месте. Звезда реалити-шоу примерила эффектное бикини, которое кажется невероятно миниатюрным.

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