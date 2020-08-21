Пышногрудая Сальма Хайек в бикини показала самое лучшее тело в Голливуде



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53-летняя актриса Сальма Хайек насладилась чашкой кофе в самом летнем образе instagram.com/salmahayek

Актриса снялась в купальнике

53-летняя голливудская звезда Сальма Хайек показала стройную фигуру. Сальма собрала пышные темные волосы в высокий пучок. Она предстала без яркого макияжа, но надела солнцезащитные очки. Исполнительница главной роли в картине «Бандитки» вышла на веранду и присела за маленький голубой столик.

Хайек приняла кокетливую позу. Она вытянула одну ногу немного вперед , а другую поставила пяткой на нижнюю часть стула. Кинодива изящно выпрямилась. Она надела черное бикини, которое подчеркнуло пышный бюст владелицы и подтянутый животик. Сальма взяла в руку чашечку кофе и подула на напиток, чтобы его остудить.

instagram.com/salmahayek

Поклонники восхитились формами звезды. «Вы выглядите, словно греческая богиня», «Вот это да!», «Ты так прекрасна», «Красотка», «Настоящая женщина», «Хороша!», «Секси-Сальма», «Ты восхитительна», «Превосходная дама с кофе!», «Этот кофе выглядит прекрасно», «Сексуальная крошка в бикини!», «Самое лучшее лицо и потрясающее тело в Голливуде!», «Вы будто хорошее вино, лучше с каждым годом», - высказались восторженные фанаты.

Ранее «Скотч» показывал, как самая сексуальная миллиардерша в крошечном бикини обнажила знаменитые выпуклости.

23-летняя Кайли Дженнер наслаждается отдыхом в экзотическом месте. Звезда реалити-шоу примерила эффектное бикини, которое кажется невероятно миниатюрным.

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