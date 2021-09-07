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    Макс Барских впервые попробовал себя в роли ведущего

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    Певец Макс Барских - Макс Барских впервые попробовал себя в роли ведущего
    Певец Макс Барских

    Артист появился в эфире «Танцев со звездами»

    5 сентября в эфире телеканала «1+1» состоялась премьера нового сезона шоу «Танцы со звездами». Ведущим премьерного выпуска стал Макс Барских, который встречал и представлял пары участников на звездном балконе. Кроме этого, артист и сам представил особый номер: свой новый сингл «Just Fly».

    Реакция поклонников Барских и зрителей, смотревших программу, не заставила себя ждать: они буквально засыпали соцсети Макса и его директ комплиментами и восторженными отзывами.

    «Бомбическое выступление», «Номер замечательный, от тебя глаз невозможно оторвать», «Такой хороший, очень сильно отличаешься от других ведущих!», «Самый красивый и обаятельный ведущий», «Хочется пересматривать и радоваться вместе с вами», «Макс, как всегда на высоте!», «Что ни песня, то суперхит», «Такая пластика и синхронность, я в шоке», «Макс — ты эталон мужской элегантности и стиля для меня», «Вы с командой настоящие волшебники, Макс, а ведь многие даже не представляют, какой ювелирный труд вы проделываете», «Такой импозантный, в кожаном костюмчике, настоящий джентльмен!», — вот что пишут под постами Барских о его участии в «Танцах со звездами».

    Ранее «Скотч» сообщал, что Киркоров подставил Ани Лорак, показав ее без фотошопа.

    В посте опубликованы скриншоты фото, которые якобы размещали как Киркоров, так и Лорак на своих страницах в соцсетях. Однако, в публикациях есть различия — на снимке, который выставила Лорак на своей странице, она выглядит стройнее.

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    Теги: знаменитости Танцы со звездами шоу-бизнес
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    Макс Барских впервые попробовал себя в роли ведущего