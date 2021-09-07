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    С трубкой в горле. Супругу шоумена Владимира Остапчука прооперировали (фото)

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    Шоумен Владимир Остапчук вместе с женой Кристиной - С трубкой в горле. Супругу шоумена Владимира Остапчука прооперировали (фото)
    Шоумен Владимир Остапчук вместе с женой Кристиной
    instagram.com/kristygor/

    Девушка показала фото после наркоза.

    Жену украинского телеведущего и шоумена Владимира Остапчука, нотариуса Кристину Горняк, прооперировали.

    Об этом девушка сообщила лично на своей Инстаграме. В сторис она опубликовала видео, которое записала после того, как пришла в себя от наркоза. Причину хирургического вмешательства она не рассекретила, впрочем, отметила, что это была плановая операция.

    «Все прошло прекрасно! Это моя первая операция в жизни! Конечно, волнения были, но я так благодарна небесам! Сейчас я отхожу, немного пьяна, понемногу прихожу в себя и скоро к вам вернусь», — поделилась Остапчук.

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    С трубкой в горле. Супругу шоумена Владимира Остапчука прооперировали (фото)
    С трубкой в горле. Супругу шоумена Владимира Остапчука прооперировали (фото)
    instagram.com/kristygor/

    Кристина добавила, что очень переживала из-за наркоза, особенно, когда услышала, что «с трубкой в горле». Впрочем, когда девушка узнала, что такой метод более безопасен — успокоилась. Любимая ведущего вернется домой после того, как ее давление станет нормальным.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Киркоров подставил Ани Лорак, показав ее без фотошопа.

    В посте опубликованы скриншоты фото, которые якобы размещали как Киркоров, так и Лорак на своих страницах в соцсетях. Однако, в публикациях есть различия — на снимке, который выставила Лорак на своей странице, она выглядит стройнее.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    С трубкой в горле. Супругу шоумена Владимира Остапчука прооперировали (фото)