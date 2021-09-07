С трубкой в горле. Супругу шоумена Владимира Остапчука прооперировали (фото)

Девушка показала фото после наркоза.

Жену украинского телеведущего и шоумена Владимира Остапчука, нотариуса Кристину Горняк, прооперировали.

Об этом девушка сообщила лично на своей Инстаграме. В сторис она опубликовала видео, которое записала после того, как пришла в себя от наркоза. Причину хирургического вмешательства она не рассекретила, впрочем, отметила, что это была плановая операция.

«Все прошло прекрасно! Это моя первая операция в жизни! Конечно, волнения были, но я так благодарна небесам! Сейчас я отхожу, немного пьяна, понемногу прихожу в себя и скоро к вам вернусь», — поделилась Остапчук.

Кристина добавила, что очень переживала из-за наркоза, особенно, когда услышала, что «с трубкой в горле». Впрочем, когда девушка узнала, что такой метод более безопасен — успокоилась. Любимая ведущего вернется домой после того, как ее давление станет нормальным.

Ранее «Скотч» сообщал, что Киркоров подставил Ани Лорак, показав ее без фотошопа.

В посте опубликованы скриншоты фото, которые якобы размещали как Киркоров, так и Лорак на своих страницах в соцсетях. Однако, в публикациях есть различия — на снимке, который выставила Лорак на своей странице, она выглядит стройнее.