Ушла из дома? Дочь Анджелины Джоли заметили с вещами на улице
Анджелины Джоли с дочерью Шайло
Девчока несла с собой тяжелые вещи
Папарацци застали дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта – 13-летнюю Шайло на улице в гордом одиночестве.
Шайло давно считает себя парнем и носит соответствующие наряды. Вчера ее запечатлели в привычном для нее спортивном образе – темных бриджах, толстовке с капюшоном и пуховой жилетке.
Дочь Джоли и Питта выглядела потерянной. Она нервно оглядывалась по сторонам и ежилась от холода.
Шайло несла с собой тяжелые вещи. В одной руке – пакеты из продуктового магазина, в другой – большой черный рюкзак.