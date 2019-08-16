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    Жизнь

    Ушла из дома? Дочь Анджелины Джоли заметили с вещами на улице

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    Анджелины Джоли с дочерью Шайло - Ушла из дома? Дочь Анджелины Джоли заметили с вещами на улице
    Анджелины Джоли с дочерью Шайло

    Девчока несла с собой тяжелые вещи

    Папарацци застали дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта – 13-летнюю Шайло на улице в гордом одиночестве.

    Шайло давно считает себя парнем и носит соответствующие наряды. Вчера ее запечатлели в привычном для нее спортивном образе – темных бриджах, толстовке с капюшоном и пуховой жилетке.

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    Ушла из дома? Дочь Анджелины Джоли заметили с вещами на улице
    Ушла из дома? Дочь Анджелины Джоли заметили с вещами на улице
    Ушла из дома? Дочь Анджелины Джоли заметили с вещами на улице
    Ушла из дома? Дочь Анджелины Джоли заметили с вещами на улице
    Ушла из дома? Дочь Анджелины Джоли заметили с вещами на улице
    Ушла из дома? Дочь Анджелины Джоли заметили с вещами на улице
    Ушла из дома? Дочь Анджелины Джоли заметили с вещами на улице
    Ушла из дома? Дочь Анджелины Джоли заметили с вещами на улице

    Дочь Джоли и Питта выглядела потерянной. Она нервно оглядывалась по сторонам и ежилась от холода.

    Шайло несла с собой тяжелые вещи. В одной руке – пакеты из продуктового магазина, в другой – большой черный рюкзак.

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