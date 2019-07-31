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    Третий не лишний: кто добавляет пикантности медовому месяцу Потапа и Насти?

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    Третий не лишний: кто добавляет пикантности медовому месяцу Потапа и Насти?
    rbc.ua

    Украинские артисты Потап и Настя Каменских отправились во «второй медовый месяц»

    После того, как Потап и Настя перестали скрывать свои отношения, они откровенно делятся с поклонниками всеми подробностями семейной жизни и публикуют на страницах в соцсетях много совместных фото. Сейчас пара уехала в отпуск.

    Молодожены проводят отпуск на Сардинии в Италии и активно делятся совместными снимками. Компанию им составляет еще одна звездная супружеская пара: солист группы «Время и Стекло» Алексей Завгородний (Позитив) и его жена, дизайнер Анна Андрийчук-Завгородняя.

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    instagram.com/realpotap

    Потап в своем Instagram опубликовал фото, на котором он позирует вместе со своей новоиспеченной женой, а на заднем плане кривляется Позитив.

    «Всегда найдется тот, кто испоганит фото из отпуска», - подписал снимок рэпер.

    Решение молодоженов взять с собой еще кого-то фанаты не поняли. «Чего вы везде берете с собой кого-то? Они вам деньги одалживают? А фото классное, душевное», «вы хотя бы раз ездили отдыхать сами? Вечно кагал народа с собой возите!» - пишут поклонники.

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    instagram.com/kamenskux 

    В свою очередь Настя Каменских тоже опубликовала яркое фото на странице в Instagram.

    Джерело: prm.ua

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