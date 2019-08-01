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    Жизнь

    Сергей Бабкин о сыне Елисее: Когда он слышит мой голос, то начинает искать меня глазами

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    Сергей Бабкин о сыне Елисее: Когда он слышит мой голос, то начинает искать меня глазами
    Сергей Бабкин о сыне Елисее: Когда он слышит мой голос, то начинает искать меня глазами
    Сергей Бабкин о сыне Елисее: Когда он слышит мой голос, то начинает искать меня глазами
    Сергей Бабкин о сыне Елисее: Когда он слышит мой голос, то начинает искать меня глазами
    Сергей Бабкин о сыне Елисее: Когда он слышит мой голос, то начинает искать меня глазами
    Сергей Бабкин о сыне Елисее: Когда он слышит мой голос, то начинает искать меня глазами
    Сергей Бабкин о сыне Елисее: Когда он слышит мой голос, то начинает искать меня глазами
    Сергей Бабкин о сыне Елисее: Когда он слышит мой голос, то начинает искать меня глазами
    instagram.com/babkin_official, instagram.com/snezhana_babkina
    • Розсилка

    Недавно популярный украинский артист Сергей Бабкин недавно снова стал отцом – его жена Снежана родила мальчика, которого назвали Елисей

    Новорожденный малыш стал третьим для супругов: Снежана и Сергей уже воспитывают дочь Веселину и сына Артура.

    Артист признался, что сопровождал жену в роддом и буквально «встречал» новорожденного сына:

    «Я считаю, что мужчина должен все чувствовать, чтобы не казалось, что жена уехала, родила и все, будто бы все так легко. Сначала ребенка положили на грудь к Снежане, а потом я пошел в палату, подготовился, включил видео на телефоне, чтобы зафиксировать первые минуты... Мы где-то час так пролежали», – поделился Сергей Бабкин в интервью журналистам канала «Украина».

    Также звездный папа признался, что с удовольствием делит заботы о малыше.

    «Мы все делаем вместе, я и ночью так же встаю, качаю малыша на руках. Мне это все очень нравится, я просто наслаждаюсь! И, конечно, он это чувствует... Когда слышит мой голос, то начинает искать меня глазами – где, где мой папа? Это просто невероятное счастье!» – признался артист за кулисами праздничного шоу «З Днем народження, Україно!».

    Сергей Бабкин рассказал, что со старшими Веселиной и Артуром помогает няня, впрочем, супруги пытаются максимально уделять внимание детям.

    Отметим, что несмотря на хлопоты и забыты о малыше, Сергей Бабкин продолжает радовать поклонников своими выступлениями.

    Совсем скоро артист появится на сцене праздничного шоу «З Днем народження, Україно!». 

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