Сергей Бабкин о сыне Елисее: Когда он слышит мой голос, то начинает искать меня глазами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Недавно популярный украинский артист Сергей Бабкин недавно снова стал отцом – его жена Снежана родила мальчика, которого назвали Елисей

Новорожденный малыш стал третьим для супругов: Снежана и Сергей уже воспитывают дочь Веселину и сына Артура.

Артист признался, что сопровождал жену в роддом и буквально «встречал» новорожденного сына:

«Я считаю, что мужчина должен все чувствовать, чтобы не казалось, что жена уехала, родила и все, будто бы все так легко. Сначала ребенка положили на грудь к Снежане, а потом я пошел в палату, подготовился, включил видео на телефоне, чтобы зафиксировать первые минуты... Мы где-то час так пролежали», – поделился Сергей Бабкин в интервью журналистам канала «Украина».

Также звездный папа признался, что с удовольствием делит заботы о малыше.

«Мы все делаем вместе, я и ночью так же встаю, качаю малыша на руках. Мне это все очень нравится, я просто наслаждаюсь! И, конечно, он это чувствует... Когда слышит мой голос, то начинает искать меня глазами – где, где мой папа? Это просто невероятное счастье!» – признался артист за кулисами праздничного шоу «З Днем народження, Україно!».

Сергей Бабкин рассказал, что со старшими Веселиной и Артуром помогает няня, впрочем, супруги пытаются максимально уделять внимание детям.

Отметим, что несмотря на хлопоты и забыты о малыше, Сергей Бабкин продолжает радовать поклонников своими выступлениями.

Совсем скоро артист появится на сцене праздничного шоу «З Днем народження, Україно!».