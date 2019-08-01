Светлана Лобода показала соблазнительную фигуру в ярком бикини у бассейна



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Светлана Лобода instagram.com/lobodaofficial/

Поп-исполнительница показала себя на пляже

36-летняя украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в стране-агрессоре, улетела на отдых. Певица поделилась красочными снимками. Блондинка в солнцезащитных очках позировала у бассейна под пальмами. Она остановила выбор на бирюзовом купальнике с разноцветным принтом. Светлана наслаждалась прохладительными напитками.

Экс-солистка группы «Виа Гра» демонстрировала тело с разных ракурсов. Она учла совет своей старшей дочери Евы, которая просила позировать перед камерой на носочках.

В кадре хорошо видны стройные ноги и тонкая талия артистки. «Отдыхаю весь день и работаю всю ночь», — отметила Светлана в Instagram.