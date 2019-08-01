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    Шоу-биз

    Светлана Лобода показала соблазнительную фигуру в ярком бикини у бассейна

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    <p>Светлана Лобода</p> <p>instagram.com/lobodaofficial/</p> - Светлана Лобода показала соблазнительную фигуру в ярком бикини у бассейна

    Светлана Лобода

    instagram.com/lobodaofficial/

    Поп-исполнительница показала себя на пляже

    36-летняя украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в стране-агрессоре, улетела на отдых. Певица поделилась красочными снимками. Блондинка в солнцезащитных очках позировала у бассейна под пальмами. Она остановила выбор на бирюзовом купальнике с разноцветным принтом. Светлана наслаждалась прохладительными напитками.

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    Светлана Лобода показала соблазнительную фигуру в ярком бикини у бассейна
    Светлана Лобода показала соблазнительную фигуру в ярком бикини у бассейна
    Светлана Лобода показала соблазнительную фигуру в ярком бикини у бассейна
    Светлана Лобода показала соблазнительную фигуру в ярком бикини у бассейна
    Светлана Лобода показала соблазнительную фигуру в ярком бикини у бассейна
    Светлана Лобода показала соблазнительную фигуру в ярком бикини у бассейна
    Светлана Лобода показала соблазнительную фигуру в ярком бикини у бассейна
    Светлана Лобода показала соблазнительную фигуру в ярком бикини у бассейна
    Светлана Лобода показала соблазнительную фигуру в ярком бикини у бассейна
    Светлана Лобода показала соблазнительную фигуру в ярком бикини у бассейна
    Светлана Лобода показала соблазнительную фигуру в ярком бикини у бассейна
    Светлана Лобода показала соблазнительную фигуру в ярком бикини у бассейна
    Светлана Лобода показала соблазнительную фигуру в ярком бикини у бассейна
    Светлана Лобода показала соблазнительную фигуру в ярком бикини у бассейна
    Светлана Лобода показала соблазнительную фигуру в ярком бикини у бассейна
    instagram.com/lobodaofficial/

    Экс-солистка группы «Виа Гра» демонстрировала тело с разных ракурсов. Она учла совет своей старшей дочери Евы, которая просила позировать перед камерой на носочках.

    В кадре хорошо видны стройные ноги и тонкая талия артистки. «Отдыхаю весь день и работаю всю ночь», — отметила Светлана в Instagram.

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    певица отдых
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