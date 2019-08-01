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    Шоу-биз

    Камалия трогательно поздравила мужа с днем рождения

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    Камалия со своей семьей - Камалия трогательно поздравила мужа с днем рождения
    Камалия со своей семьей

    1 августа мужу Камалии Мохаммаду Захуру исполняется 63

    Поздравление любимому супругу Камалия опубликовала на своей странице в соцсети:

    «Сегодня день рождения моего мужа и отца моих принцесс - вероятно, лучшего человека в этом мире (определенно для меня и моих принцесс)», - написала Камалия на своей странице в Facebook.

    Камалия вышла замуж за Захура в 2003 году. У пары есть две пятилетние дочери-близншки - Мирабелла и Арабелла.

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    Камалия трогательно поздравила мужа с днем рождения
    Камалия трогательно поздравила мужа с днем рождения
    Камалия трогательно поздравила мужа с днем рождения
    Камалия трогательно поздравила мужа с днем рождения
    Камалия трогательно поздравила мужа с днем рождения
    Камалия трогательно поздравила мужа с днем рождения
    Камалия трогательно поздравила мужа с днем рождения
    Камалия трогательно поздравила мужа с днем рождения
    Камалия трогательно поздравила мужа с днем рождения
    Камалия трогательно поздравила мужа с днем рождения
    Камалия трогательно поздравила мужа с днем рождения
    Камалия трогательно поздравила мужа с днем рождения
    Камалия трогательно поздравила мужа с днем рождения

    В одном из интервью, Камалия призналась, что однажды готова была уйти от супруга-миллиардера Мохаммада Захура. 

    «Мне показалось, это было еще в начале наших отношений, он меня покупает. Он просто оставил деньги и уехал. Я ему говорю: «Что это за деньги? Ты что меня, покупаешь?». Я чувствовала себя вещью. И поэтому я тогда психанула, и ему долго-долго пришлось меня уговаривать, оправдываться, объяснять, что все нормально, если муж жену удерживает - это нормально», - призналась Камалия.

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