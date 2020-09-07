53-летняя Памела Андерсон закрутила роман со своим телохранителем



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53-летняя Памела Андерсон

Пэм оказалась на карантине вместе со своим бодигардом

53-летняя Памела Андерсон, которая за последние годы пережила страшную драму в отношениях с французским футболистом и аж две недели была замужем за кинопродюсером, закрутила новый роман. На сей раз избранником актрисы и модели стал ее собственный телохранитель. После стремительного и громкого развода в начале года, когда мир охватила пандемия, Пэм оказалась на карантине вместе со своим бодигардом. О нем известно немного, лишь что ему около 40 лет и что он уже нашел подход к даме с характером — в этом уверены некоторые СМИ и их источники. А еще фанаты Андерсон уверены, что он однажды засветился на фото со звездой в отражении зеркала. Сейчас же пара путешествует по Канаде — само собой, не расставаясь ни на минуту.

«Наконец-то рядом с ней настоящий мужчина, который знает, как с ней обращаться. Она чувствует себя очень комфортно, они никогда не теряют друг друга из виду. Он не парень из Голливуда, это идеально подходит для Памелы», — рассказывает инсайдер Daily Mail.

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