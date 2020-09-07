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    Шоу-биз

    Супермодель Кара Делевинь закрутила интрижку с бывшей девушкой нового парня своей бывшей

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    Супермодель Кара Делевинь закрутила интрижку с бывшей девушкой нового парня своей бывшей

    Хронология этой любовной истории достойна голливудской экранизации

    Кара Делевинь встречается с бывшей девушкой нового парня своей бывшей. В этой сложной схеме разобралось издание The Sun с помощью инсайдеров, рассказавших все о личной жизни Кары, актрисы Эшли Бенсон, рэпера G-Easy и певицы Холзи (настоящее имя которой тоже Эшли).

    Хронология этой истории, достойной экранизации Кристофера Нолана, такова: сначала Холзи рассталась с G-Easy из-за его измен, а затем Делевинь рассталась с Бенсон, якобы разбив ей сердце. После болезненного разрыва с G-Easy его бывшая Холзи встречалась с актером Эваном Питерсом, но в начале этого года их отношения тоже дали трещину. А три месяца назад стало известно, что сам G-Easy завел роман с Бенсон.

    Делевинь в это время занималась своими делами, пережидала карантин и проводила много времени с Кайей Гербер, из-за чего в прессу просочились слухи об их романе, которые, однако, не подтвердились и быстро исчезли. Теперь же люди из окружения модели утверждают: поскольку последние месяцы были скупыми на путешествия, Кара и Холзи проводили много времени в Лос-Анджелесе и в основном вместе. Несмотря на то что Делевинь целовала свою новую подругу на глазах у знакомых, обе девушки пока не претендуют ни на что серьезное и просто наслаждаются жизнью.

    Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

     Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.

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