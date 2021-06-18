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    В Африке нашли один из самых крупных алмазов в мире. Как он выглядит (фото)

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    В Африке нашли один из самых крупных алмазов в мире. Как он выглядит (фото)

    Вес камня составляет более 1000 карат

    В Ботсване обнаружили алмаз весом 1098,3 карата, который, вероятно, станет третьим по величине добытым алмазом в истории. Об этом сообщает Associated Press.

    Драгоценный камень обнаружили в богатейшем алмазодобывающем карьере мира Джваненг, принадлежащем частично государственной компании Debswana. Исполняющая обязанности директора предприятия Линетт Армстронг рассказала, что размеры алмаза — 73 миллиметра в длину, 52 миллиметра в ширину и 27 миллиметров в толщину.

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    В Африке нашли один из самых крупных алмазов в мире. Как он выглядит (фото)
    В Африке нашли один из самых крупных алмазов в мире. Как он выглядит (фото)

    По словам Армстронг, до этого самым крупным алмазом, обнаруженным на руднике Джваненг, был камень весом 446 карат, добытый в 1993 году. Стоимость алмаза пока не объявили. При этом в 2017 году второй по величине алмаз за всю историю добычи «Наш свет» (Lesedi La Rona, 1109 карат) продали за $53 миллиона.

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    Теги: деньги
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    В Африке нашли один из самых крупных алмазов в мире. Как он выглядит (фото)