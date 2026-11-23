Вівторок, 24 листопада 2026 року, проходитиме під впливом повні у знаку Близнюків. Це астрологічне явище символічно пов'язують із завершенням певних процесів, важливими усвідомленнями та необхідністю побачити ситуацію з іншого боку. На перший план можуть вийти розмови, новини, домовленості, навчання та питання, які потребують уважного аналізу. Те, що раніше залишалося без відповіді, може стати зрозумілішим.

Водночас день не варто вважати цілком спокійним. Повня супроводжуватиметься напруженими місячними аспектами до Марса та Урана, тому можливі раптові зміни планів, емоційні реакції й бажання швидко розв'язати накопичені питання. У другій половині дня особливо важливо перевіряти інформацію, не поспішати з висновками та залишати простір для діалогу. Найкращим рішенням стане поєднання відкритості до нового з відповідальністю за власні слова й учинки.

🪐 Астрологічна картина дня

У вівторок Сонце перебуватиме у Стрільці, а Місяць упродовж дня перейде з Тельця до Близнюків. За даними ефемерид, станом на 14:00 за київським часом Сонце перебуватиме приблизно на 2°12′ Стрільця, а Місяць – на 0°31′ Близнюків. Таке поєднання символічно підкреслює прагнення розширювати світогляд, шукати відповіді та обмінюватися знаннями.

Меркурій перебуватиме у Скорпіоні, сприяючи зосередженню на деталях і глибшому аналізу інформації. Венера у Терезах акцентуватиме увагу на партнерстві, взаємності та пошуку компромісів. Марс і Юпітер у Леві посилюватимуть прагнення діяти впевнено та відстоювати власні інтереси. Сатурн і Нептун в Овні, а також Уран у Близнюках рухатимуться ретроградно, тоді як Плутон у Водолії залишатиметься директним. У символічному прочитанні це поєднання закликає переглянути звичні підходи, але не відмовлятися від обдуманих рішень.

Планетарні положення наведено для 14:00 за київським часом. Градуси округлено до хвилин.

Головні аспекти та їхнє символічне значення

02:07 – трин Сонця з Нептуном. Аспект пов'язують з інтуїцією, творчим мисленням і здатністю помічати те, що раніше залишалося поза увагою. Водночас важливо не плутати натхнення з необґрунтованими припущеннями.

Аспект пов'язують з інтуїцією, творчим мисленням і здатністю помічати те, що раніше залишалося поза увагою. Водночас важливо не плутати натхнення з необґрунтованими припущеннями. 07:28 – квадрат Місяця з Юпітером. Може посилювати емоції та схильність перебільшувати значення подій. Варто критично оцінювати обіцянки й не брати на себе більше, ніж реально виконати.

Може посилювати емоції та схильність перебільшувати значення подій. Варто критично оцінювати обіцянки й не брати на себе більше, ніж реально виконати. 12:09 – квадрат Місяця з Марсом. Символічно пов'язаний із дратівливістю, поспішними реакціями та суперечками. Краще не відповідати на провокації й не приймати важливих рішень у стані роздратування.

Символічно пов'язаний із дратівливістю, поспішними реакціями та суперечками. Краще не відповідати на провокації й не приймати важливих рішень у стані роздратування. 15:53 – секстиль Місяця з Нептуном. Може сприяти творчості, співпереживанню та уважнішому ставленню до почуттів інших людей.

Може сприяти творчості, співпереживанню та уважнішому ставленню до почуттів інших людей. 16:53 – повня: опозиція Сонця та Місяця. Місячний цикл досягає кульмінації. Це символічний час для підбиття проміжних підсумків, усвідомлення результатів і перегляду того, що потребує змін.

Місячний цикл досягає кульмінації. Це символічний час для підбиття проміжних підсумків, усвідомлення результатів і перегляду того, що потребує змін. 18:38 – трин Місяця з Плутоном. Аспект пов'язують із внутрішньою зібраністю, здатністю розібратися у складних питаннях і побачити приховані мотиви ситуації.

Аспект пов'язують із внутрішньою зібраністю, здатністю розібратися у складних питаннях і побачити приховані мотиви ситуації. 19:06 – з'єднання Місяця з Ураном. Може символізувати несподівані новини, раптові ідеї та зміни планів. Гнучкість допоможе краще пристосуватися до обставин.

*Усі зазначені години наведено за київським часом. Аспекти описують астрологічну символіку дня, а не гарантовані події.

🌙 Місяць 24 листопада

У першій частині доби Місяць перебуватиме у Тельці, а приблизно о 13:09 за київським часом перейде до Близнюків. Повня настане о 16:53. Освітленість місячного диска в цей період становитиме близько 100%.

Повню у Близнюках в астрологічній традиції пов'язують із темами інформації, спілкування, навчання, коротких поїздок і важливих домовленостей. Можуть стати очевидними результати попередніх розмов або рішень. Водночас надлишок інформації та емоційна напруга можуть ускладнювати зосередження, тому варто відокремлювати факти від припущень.

Наступна молодика відбудеться 9 грудня 2026 року о 02:51 за київським часом. До цього часу Місяць поступово спадатиме.

⚡ Енергія дня

Енергетика вівторка буде мінливою: практичний початок дня поступово зміниться активнішим інформаційним і комунікаційним фоном. Повня може загострити увагу до невирішених питань, а вечірні аспекти – принести несподівані думки або бажання змінити звичний порядок дій. Важливо не дозволяти миттєвим емоціям визначати довгострокові рішення.

Головний акцент: спілкування, новини та обмін інформацією.

спілкування, новини та обмін інформацією. Можливий виклик: імпульсивність, суперечки й раптові зміни планів.

імпульсивність, суперечки й раптові зміни планів. Найкраща стратегія: перевіряти факти, слухати співрозмовників і не поспішати з остаточними висновками.

📋 Шпаргалка дня для всіх знаків зодіаку

Знак зодіаку Головний орієнтир ♈ Овен Не поспішати з відповідями та рішеннями. ♉ Телець Переглянути фінансові й особисті пріоритети. ♊ Близнюки Скористатися можливістю заявити про себе. ♋ Рак Знайти час для відпочинку та внутрішньої рівноваги. ♌ Лев Обговорити спільні плани та цілі. ♍ Діва Уточнити професійні домовленості. ♎ Терези Відкритися новим знанням і перспективам. ♏ Скорпіон Уважно поставитися до спільних фінансів. ♐ Стрілець Знайти баланс між власними планами та партнерством. ♑ Козоріг Навести лад у справах і робочому графіку. ♒ Водолій Дати простір творчим ідеям та почуттям. ♓ Риби Приділити увагу дому та близьким людям.

Гороскоп на 24 листопада 2026 року для всіх знаків зодіаку

♈ Овен (21 березня – 19 квітня)

Овнам варто уважніше поставитися до інформації, яка надходитиме протягом дня. Повня у Близнюках може принести важливу розмову, новину або завершення справи, пов'язаної з навчанням, документами чи поїздками. Не виключено, що доведеться повернутися до питання, яке раніше залишилося без остаточної відповіді. Не поспішайте реагувати на перші емоції – додаткові подробиці можуть змінити ваше сприйняття ситуації.

У професійній сфері краще зосередитися на конкретних завданнях і не брати на себе зайвих зобов'язань. У спілкуванні з близькими важливо не перетворювати звичайну дискусію на змагання за першість. Вечір може принести несподівану ідею або пропозицію, але перш ніж погоджуватися, оцініть її практичну користь.

💼 Робота: перевіряйте домовленості та уважно працюйте з документами. Вдалий час для завершення переговорів, але не для поспішних обіцянок.

💰 Фінанси: уникайте імпульсивних покупок і витрат під впливом чужих переконань.

❤️ Кохання: відверта розмова допоможе прояснити непорозуміння. Самотнім Овнам варто бути уважнішими до нових знайомств.

😎 Настрій: активний, але мінливий; не кожна суперечка варта вашої енергії.

💡 Порада дня: перш ніж відповідати, переконайтеся, що правильно зрозуміли співрозмовника.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: знайти потрібні аргументи для розмови та прояснити питання, яке давно відкладали.

♉ Телець (20 квітня – 20 травня)

Для Тельців повня акцентуватиме фінансові питання, особисті ресурси та відчуття стабільності. Може з'явитися нагода оцінити результати попередніх рішень, переглянути витрати або зрозуміти, наскільки виправданими є певні зобов'язання. Не варто поспішати з великими покупками чи фінансовими домовленостями: спочатку з'ясуйте всі умови.

У стосунках важливо не замовчувати те, що вас турбує. Водночас не слід вимагати від інших негайних відповідей або гарантій. День може допомогти побачити, де ви вкладаєте забагато сил, а де настав час розподілити відповідальність інакше. Спокійний аналіз буде кориснішим за різкі кроки.

💼 Робота: зосередьтеся на практичних результатах, бюджетах і конкретних домовленостях.

💰 Фінанси: сприятливий момент для перегляду витрат і планування бюджету, але не для ризикованих вкладень.

❤️ Кохання: обговоріть із партнером спільні потреби та очікування. Самотнім Тельцям не варто поспішати з висновками про нову людину.

😎 Настрій: прагнення до визначеності може посилитися, особливо коли обставини змінюватимуться.

💡 Порада дня: не плутайте бажання зберегти стабільність із необхідністю триматися за те, що вже не працює.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: визначити пріоритетні витрати та побачити, на чому можна заощадити без шкоди для важливого.

♊ Близнюки (21 травня – 20 червня)

Повня відбуватиметься у вашому знаку, тому Близнюки можуть опинитися в центрі подій і важливих розмов. Це символічний момент для підбиття особистих підсумків, усвідомлення власних потреб і перегляду планів. Можлива ситуація, яка змусить визначитися: продовжувати звичний шлях чи спробувати інший напрям. Не намагайтеся вирішити все одночасно – оберіть те, що справді має значення.

Сонце у Стрільці привертатиме увагу до партнерства, а повня допоможе краще зрозуміти, наскільки ваші особисті цілі узгоджуються з очікуваннями інших. У роботі корисними будуть переговори, презентації та обмін ідеями. Водночас через напружені місячні аспекти варто контролювати тон спілкування й не робити категоричних заяв у відповідь на критику.

💼 Робота: використовуйте можливість презентувати свої ідеї, але уважно узгоджуйте деталі співпраці.

💰 Фінанси: не приймайте рішень під впливом азарту або бажання швидко отримати результат.

❤️ Кохання: відвертість допоможе визначити спільні очікування. Самотнім Близнюкам день може подарувати цікаве знайомство або несподіваний контакт.

😎 Настрій: емоційно насичений, із бажанням діяти та змінювати обставини.

💡 Порада дня: прислухайтеся до інших, але не відмовляйтеся від власних потреб заради схвалення.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: привернути увагу до своєї думки та чітко сформулювати те, чого ви хочете досягти.

♋ Рак (21 червня – 22 липня)

Ракам варто зробити день менш насиченим зовнішніми справами й уважніше поставитися до власного самопочуття. Повня у Близнюках активізує теми внутрішнього стану, відпочинку та незавершених переживань. Можуть нагадати про себе питання, які ви відкладали або намагалися не помічати. Не обов'язково негайно шукати остаточні відповіді – іноді корисніше дати собі час усе обдумати.

У робочих питаннях краще уникати хаотичного перемикання між завданнями. Якщо виникнуть несподівані зміни, не сприймайте їх як особисту невдачу. У стосунках важливо не робити припущень замість того, щоб прямо запитати про почуття й наміри близької людини. Вечір підійде для спокійної розмови, творчості або відновлення сил.

💼 Робота: завершуйте поточні завдання та не поспішайте погоджуватися на додаткове навантаження.

💰 Фінанси: перевірте регулярні платежі й відкладені витрати. Не варто купувати щось лише для покращення настрою.

❤️ Кохання: уважність і турбота будуть важливішими за гучні слова. Не накопичуйте образи через дрібниці.

😎 Настрій: чутливий; потреба в тиші та особистому просторі може бути сильнішою за звичайну.

💡 Порада дня: не намагайтеся контролювати все навколо – зосередьтеся на тому, що залежить від вас.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: розібратися з особистим питанням, яке потребує спокою, уваги та чесності із собою.

♌ Лев (23 липня – 22 серпня)

Левам повня може принести важливі новини або зміни у планах, пов'язаних із друзями, колективом і спільними проєктами. Можливо, стане зрозуміло, хто справді поділяє ваші цілі, а де очікування були завищеними. Це вдалий момент, щоб оцінити результати командної роботи та визначити, які ідеї варто розвивати далі. Не всі пропозиції потребують негайної відповіді.

Марс і Юпітер у вашому знаку додають упевненості та бажання діяти масштабно, але напружені аспекти дня можуть провокувати надмірну самовпевненість. У професійній сфері краще спиратися на факти й не брати на себе роль людини, яка мусить вирішити все самостійно. В особистому житті більше користі принесе рівноправний діалог, ніж спроби наполягти на власному сценарії.

💼 Робота: обговорюйте перспективи спільних проєктів і розподіл обов'язків. Не обіцяйте більше, ніж дозволяють ресурси.

💰 Фінанси: оцініть витрати на дозвілля, подарунки та спільні плани. Уникайте демонстративних покупок.

❤️ Кохання: партнерові важливо відчувати вашу увагу, а не лише чути про ваші плани. Самотнім Левам варто частіше бувати серед однодумців.

😎 Настрій: енергійний і товариський, але можливе роздратування через незгоду інших.

💡 Порада дня: дайте іншим можливість висловитися та не сприймайте відмінну думку як виклик.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: об'єднати людей навколо спільної ідеї та визначити наступний крок у колективній справі.

♍ Діва (23 серпня – 22 вересня)

Для Дів повня висвітлить професійні питання, репутацію та довгострокові цілі. Може завершитися важливий етап роботи або з'явитися інформація, яка допоможе оцінити перспективи кар'єрного розвитку. Якщо останнім часом ви сумнівалися у правильності обраного напряму, день дасть привід уважніше проаналізувати ситуацію. Не поспішайте змінювати плани лише через тимчасові труднощі.

У спілкуванні з керівництвом, колегами або діловими партнерами важливо бути конкретними. Перевіряйте цифри, строки та обіцянки, особливо якщо йдеться про нові обов'язки. В особистому житті не варто переносити робоче напруження на близьких. Увечері корисно відволіктися від професійних питань і приділити увагу відпочинку.

💼 Робота: можна підбити підсумки, представити результати та уточнити подальші обов'язки.

💰 Фінанси: перегляньте професійні витрати й фінансові цілі. Не погоджуйтеся на невизначені умови оплати.

❤️ Кохання: не дозволяйте робочим питанням витісняти особисте спілкування. Відвертість допоможе уникнути непорозумінь.

😎 Настрій: зосереджений, але можливе хвилювання через відповідальність і очікування результатів.

💡 Порада дня: відрізняйте справді важливі завдання від тих, які лише створюють відчуття постійної зайнятості.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: упорядкувати робочі пріоритети та визначити реалістичний план професійних дій.

♎ Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Терезам повня може відкрити нові перспективи у питаннях навчання, подорожей, професійного розвитку та розширення світогляду. Можлива розмова з людиною, чий досвід допоможе подивитися на звичну ситуацію інакше. Також день підходить для завершення освітніх справ, підготовки документів або визначення подальшого напряму. Водночас не варто приймати рішення лише через привабливість нової можливості.

Венера у вашому знаку підтримує прагнення до гармонії та взаєморозуміння, тому переговори й особисті зустрічі можуть бути особливо важливими. Однак повня здатна загострити розбіжності між власними бажаннями та очікуваннями оточення. Не погоджуйтеся на те, що суперечить вашим принципам, лише заради збереження зовнішнього спокою. Важливо чесно визначити, чого ви хочете насправді.

💼 Робота: корисними будуть професійне навчання, обговорення нових напрямів і пошук партнерів за межами звичного кола.

💰 Фінанси: оцініть витрати на освіту, поїздки та розвиток. Перед оплатою перевірте умови й повну вартість.

❤️ Кохання: спільні плани та відверті розмови зміцнять стосунки. Самотнім Терезам варто не відмовлятися від нових знайомств.

😎 Настрій: допитливий і відкритий до змін, хоча надлишок інформації може втомлювати.

💡 Порада дня: не відкладайте важливу розмову, але добирайте слова уважно.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: знайти корисну інформацію або контакт, який допоможе визначитися з подальшими планами.

♏ Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Скорпіонам варто зосередитися на спільних фінансах, зобов'язаннях і питаннях довіри. Повня може зробити очевидними деталі, які раніше залишалися поза увагою: умови домовленостей, розподіл витрат або справжні мотиви учасників спільної справи. Якщо певне питання давно потребує розмови, не уникайте її, але не намагайтеся домогтися відповіді тиском.

У професійній сфері корисно перевірити документи, фінансові розрахунки та зобов'язання перед партнерами. День може принести несподівану інформацію, тому залишайте час для уточнень. В особистому житті важливо не підміняти довіру контролем. Спокійна розмова допоможе краще зрозуміти позицію близької людини та уникнути непотрібної напруги.

💼 Робота: уважно перевіряйте договори, спільні проєкти та фінансові умови співпраці.

💰 Фінанси: приділіть увагу кредитам, боргам, податкам і спільному бюджету. Не ухвалюйте ризикованих рішень.

❤️ Кохання: чесність допоможе зміцнити близькість. Не робіть висновків без прямих пояснень партнера.

😎 Настрій: проникливий, але схильність усе контролювати може посилювати внутрішню напругу.

💡 Порада дня: з'ясовуйте обставини, перш ніж оцінювати чиїсь наміри.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: виявити важливу деталь у фінансовій або партнерській домовленості та визначити, що потрібно уточнити.

♐ Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Для Стрільців повня відбуватиметься у секторі партнерства, тому головними темами дня стануть особисті та ділові стосунки. Може прояснитися ситуація, у якій ви й інша людина мали різні очікування. Це слушний момент, щоб обговорити спільні плани, розподіл відповідальності та подальші кроки. Не варто сприймати будь-яку незгоду як перешкоду – конструктивний діалог може виявитися кориснішим за швидку перемогу в суперечці.

Сонце у вашому знаку додає бажання діяти самостійно й дивитися вперед. Проте саме зараз важливо враховувати інтереси людей, із якими ви пов'язані спільними справами. У роботі можуть завершитися переговори або стати зрозумілими умови співпраці. В особистому житті не відкладайте розмову про те, що давно потребує визначеності.

💼 Робота: приділіть увагу переговорам, контрактам і партнерським домовленостям. Уточнюйте зобов'язання кожної сторони.

💰 Фінанси: спільні витрати потребуватимуть прозорості. Не погоджуйтеся на фінансові умови, яких не розумієте.

❤️ Кохання: день сприяє проясненню очікувань у парі. Самотнім Стрільцям варто звернути увагу на людину, з якою легко вести змістовну розмову.

😎 Настрій: рішучий, але можливе нетерпіння, якщо інші не поділятимуть вашого темпу.

💡 Порада дня: шукайте рішення, яке враховує інтереси обох сторін.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: прояснити умови важливої домовленості та зрозуміти, на що можна розраховувати у партнерстві.

♑ Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Козорогам повня допоможе побачити результати щоденної праці та оцінити, наскільки ефективно організовані робочі процеси. Можуть завершитися певні завдання, змінитися графік або з'явитися нові вимоги. Не намагайтеся втримати все під контролем одночасно. Важливо визначити, які справи справді потребують вашої участі, а що можна делегувати чи перенести.

У професійній сфері день підходить для впорядкування документів, уточнення обов'язків і перегляду робочих звичок. Водночас напружені місячні аспекти можуть створювати відчуття поспіху, тому не варто жертвувати якістю заради швидкості. У стосунках близьким може бракувати вашої уваги. Навіть коротка, але щира розмова допоможе зберегти взаєморозуміння.

💼 Робота: систематизуйте завдання, перевірте строки та не беріть на себе чужі обов'язки без потреби.

💰 Фінанси: перегляньте витрати, пов'язані з роботою, побутом і регулярними платежами.

❤️ Кохання: не обмежуйте спілкування лише обговоренням побутових справ. Партнерові важливі емоційна присутність і підтримка.

😎 Настрій: діловий і зібраний, хоча несподівані зміни можуть порушувати звичний ритм.

💡 Порада дня: залиште запас часу на непередбачені обставини й не вимагайте від себе неможливого.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: навести лад у робочому графіку та визначити, які завдання потрібно завершити першими.

♒ Водолій (20 січня – 18 лютого)

Водоліям повня принесе акцент на творчості, романтичних стосунках, захопленнях і самовираженні. Може з'явитися бажання повернутися до ідеї, яку ви раніше відклали, або показати іншим результати своєї роботи. День підходить для обміну думками, творчих ініціатив і спілкування з людьми, які надихають. Водночас не варто очікувати, що всі одразу зрозуміють вашу позицію.

У професійних справах корисно поєднувати нестандартний підхід із чітким планом. Якщо виникне несподівана пропозиція, оцініть не лише її привабливість, а й реальні умови. В особистому житті варто бути уважнішими до почуттів партнера та не уникати відвертих розмов. Вечір може принести цікаву ідею, яка згодом перетвориться на перспективний задум.

💼 Робота: презентуйте творчі напрацювання та пропонуйте нові підходи, але подбайте про практичну реалізацію.

💰 Фінанси: контролюйте витрати на розваги, хобі та спонтанні покупки.

❤️ Кохання: більше щирості та уваги допоможуть уникнути непорозумінь. Самотнім Водоліям може сподобатися людина з незвичним поглядом на життя.

😎 Настрій: натхненний і допитливий, із бажанням спробувати щось нове.

💡 Порада дня: не відмовляйтеся від оригінальної ідеї, але перевірте, чи вистачить ресурсів для її втілення.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: знайти нестандартне рішення творчого завдання або зацікавити інших власною пропозицією.

♓ Риби (19 лютого – 20 березня)

Для Риб повня акцентуватиме увагу на домі, родині, особистому просторі та питаннях внутрішньої опори. Можуть завершитися побутові справи або виникнути потреба обговорити з близькими важливі сімейні питання. Якщо останнім часом ви відкладали розмову про спільні плани чи домашні обов'язки, день допоможе зрозуміти, що саме потребує узгодження. Не намагайтеся вирішити все самостійно.

У професійній сфері важливо зберігати баланс між роботою та особистим життям. Несподівані новини або зміни графіка можуть вимагати гнучкості, тому не перевантажуйте день додатковими справами. В особистих стосунках щирість і готовність вислухати близьких допоможуть уникнути непотрібної напруги. Вечір краще присвятити відпочинку та відновленню сил.

💼 Робота: розставте пріоритети й не дозволяйте терміновим дрібницям відволікати від головних завдань.

💰 Фінанси: зверніть увагу на витрати для дому та сім'ї. Перед великими покупками обговоріть спільний бюджет.

❤️ Кохання: турбота про близьких і відверта розмова допоможуть зміцнити довіру. Не приховуйте власних потреб.

😎 Настрій: чутливий і мінливий; спокійна атмосфера допоможе зберегти рівновагу.

💡 Порада дня: не беріть на себе всю відповідальність за настрій і добробут інших людей.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: домовитися з близькими про важливе домашнє питання та створити більше порядку у власному просторі.

🌟 Головна порада дня для всіх знаків зодіаку

24 листопада варто уважно ставитися до слів, новин і домовленостей. Повня у Близнюках може допомогти побачити результати попередніх рішень, але напружені аспекти дня нагадують про ризик поспішних висновків. Не намагайтеся вирішити всі питання одночасно, перевіряйте інформацію та залишайте можливість змінити план, якщо з'являться нові обставини. Відверта розмова й готовність почути іншу сторону допоможуть уникнути зайвих конфліктів.

*Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.

‼️ Застереження: Цей матеріал має виключно розважальний характер. Астрологічні прогнози не є науково підтвердженими та не можуть розглядатися як достовірний спосіб передбачення майбутнього або рекомендація до дій. Сприймайте гороскоп як один із різновидів контенту для дозвілля.