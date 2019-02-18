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    Жизнь

    В Британии создали Тиндер для коров

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    Фото: unsplash / @stijntestrake

    Пока Tudder работает только в пределах Великобритании

    Британский сельскохозяйственный стартап Hectare Agritech создал аналог популярного приложения для знакомств Tinder. Отличие лишь в том, что новая разработка помогает фермерам разводить крупный рогатый скот. В Tudder можно найти данные о животных с 42 тыс. ферм по всей Великобритании - профиль «пользователя» содержит информацию о его местонахождении, здоровье, возрасте, режиме питания, санитарном состоянии и, конечно, владельце.

    По мнению авторов проекта, приложение является настоящим спасением для фермеров, так как часто на поиск быка-осеменителя может уйти несколько недель, а это значит, что все процессы на ферме прекращаются. Также сервис избавляет от необходимости посещения сельхозрынков.

    Пока Tudder работает только в пределах Великобритании. Hectare Agritech в ближайшее время планирует открыть аналогичное приложение для овец.

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    Джерело: platfor.ma

    технологии
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