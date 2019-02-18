В Британии создали Тиндер для коров



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: unsplash / @stijntestrake

Пока Tudder работает только в пределах Великобритании

Британский сельскохозяйственный стартап Hectare Agritech создал аналог популярного приложения для знакомств Tinder. Отличие лишь в том, что новая разработка помогает фермерам разводить крупный рогатый скот. В Tudder можно найти данные о животных с 42 тыс. ферм по всей Великобритании - профиль «пользователя» содержит информацию о его местонахождении, здоровье, возрасте, режиме питания, санитарном состоянии и, конечно, владельце.

По мнению авторов проекта, приложение является настоящим спасением для фермеров, так как часто на поиск быка-осеменителя может уйти несколько недель, а это значит, что все процессы на ферме прекращаются. Также сервис избавляет от необходимости посещения сельхозрынков.

Пока Tudder работает только в пределах Великобритании. Hectare Agritech в ближайшее время планирует открыть аналогичное приложение для овец.





Джерело: platfor.ma