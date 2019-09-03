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    Жизнь

    В центре Киеве заметили обнаженного красавчика (видео)

    • Розсилка
    В центре Киеве заметили обнаженного красавчика (видео)

    Обнаженный мужчина нес бутылку воды и большой желтый рюкзак, похожий на сумку для доставки еды

    В понедельник, 2 сентября, вечером молодой человек спортивного телосложения прогулялся по Крещатику в одном нижнем белье.

    Кроме откровенного наряда, мужчина нес бутылку воды и большой желтый рюкзак, похожий на сумку для доставки пищи, сообщает ТСН.

    Прикрыться парень даже не пытался, наоборот улыбался и охотно общался с прохожими.

    Для чего он устроил прогулку в стиле «ню» в центре Киева, пока неизвестно.

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    Киев
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