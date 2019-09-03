В центре Киеве заметили обнаженного красавчика (видео)
Обнаженный мужчина нес бутылку воды и большой желтый рюкзак, похожий на сумку для доставки еды
В понедельник, 2 сентября, вечером молодой человек спортивного телосложения прогулялся по Крещатику в одном нижнем белье.
Кроме откровенного наряда, мужчина нес бутылку воды и большой желтый рюкзак, похожий на сумку для доставки пищи, сообщает ТСН.
Прикрыться парень даже не пытался, наоборот улыбался и охотно общался с прохожими.
Для чего он устроил прогулку в стиле «ню» в центре Киева, пока неизвестно.