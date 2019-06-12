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    Жизнь

    В cети появилось совместное выступление Элтона Джона и актера, сыгравшего певца в фильме «Рокетмен»

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    Элтон Джон - В cети появилось совместное выступление Элтона Джона и актера, сыгравшего певца в фильме «Рокетмен»
    Элтон Джон

    Исполнитель главной роли в фильме «Рокетмен» спел с поп-звездой композицию «Your Song»

    Британский исполнитель Элтон Джон выступил в рамках прощального тура Farewell Yellow Brick Road в Хове (Великобритания). Музыкант вышел к публике в розовом халате, украшенном блестками. Певец сообщил поклонникам, что в его гастролях не принимают участие другие звезды, но для актера, сыгравшего его в фильме «Рокетмен» он сделал исключение.

     «Я не приглашал гостей ни на один из своих прощальных концертов. Но сегодня я пригласил «себя», то есть человека, который сыграл меня в биографическом фильме. Встречайте – Тэрон Эджертон! – обратился к зрителям Элтон Джон.

    После этого знаменитости исполнили знаменитый хит «Your Song». Тэрон Эджертон выступал в черной футболке с изображением радуги – так, актер поддержал представителей ЛГБТ-сообщества. Ролик опубликован на YouTube-канале Элтона Джона.

     

    знаменитости актер
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