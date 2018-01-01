В Германии скончался создатель «кота Леопольда»
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Советский режиссер анимационных фильмов Анатолий Резников ушел из жизни в возрасте 77 лет
В немецком городе Золинген ушел из жизни советский режиссер анимационных фильмов Анатолий Резников. Ему было 77 лет. Причины смерти не сообщаются.
Анатолий Резников создал серию мультфильмов о приключениях кота Леопольда по сценарию Аркадия Хайта.
«Я придумал кота Леопольда, мышей и всю эту историю. Леопольд — интеллигент, он рисует, слушает «Полонез Огинского». Он, конечно же, может съесть мышей, но считает: зачем применять силу, если ее можно потратить для добрых дел. И, несмотря на то, что мыши ему постоянно пытаются сделать какую-то пакость, когда коту хорошо, тогда им плохо, Леопольд постоянно предлагает им: "Ребята, давайте жить дружно!" , — рассказывал режиссер.
Резников сделал перерыв в работе на 22 года, но в 2015 году возобновил работу над мультфильмами. В честь 75-летия режиссёра вышел его новый мультсериал — «Новые приключения кота Леопольда».